Le CN se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada par Corporate Knights en 2023

MONTRÉAL, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la quinzième année consécutive, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) s’est taillé une place sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights et s’est classé au premier rang parmi ses pairs dans la catégorie du transport de marchandises, tous modes confondus.



« Nous sommes fiers de figurer sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada du magazine Corporate Knights et honorés d’avoir reçu cette reconnaissance pendant 15 années consécutives. En tant que moteur de l’économie, notre entreprise doit sa première place parmi ses pairs du secteur du transport de marchandises à son engagement de longue date à intégrer le développement durable à sa stratégie et à son modèle d’affaires, à proposer des cibles ambitieuses et à obtenir des résultats. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN.

Cette reconnaissance reflète la détermination du CN à l’égard de son engagement responsable dans tous les secteurs de ses activités. Cela signifie pour la Compagnie transporter de façon sécuritaire et efficace les marchandises de ses clients, attirer et maintenir en poste les meilleurs talents, contribuer à rendre plus sûres et plus fortes les collectivités où elle exerce ses activités, et respecter les normes de gouvernance les plus élevées.

Pour déterminer le classement des sociétés, Corporate Knights a comparé 286 grandes entreprises canadiennes à des pairs de l’industrie au Canada et à l’international. Corporate Knights a évalué la performance des entreprises en se fondant sur 25 indicateurs de performance clés (IPC) portant sur la gestion des ressources, la gestion du personnel, la gestion financière, les produits d’exploitation durables, les investissements durables et le rendement des fournisseurs. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada et connaître le classement complet, visitez le site https://www.corporateknights.com/rankings/best-50-rankings/2023-best-50-rankings

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.