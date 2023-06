ATP Electronics lanza SSDs 176-Layer PCIe® Gen 4 x4 M.2, U.2 industriales que ofrecen excelente rendimiento R/W y máxima capacidad de 7.68 TB

Generación más rápida de PCIe duplica velocidad de datos Gen 3, reduce latencia y ofrece excelente rendimiento de R/W

June 28, 2023 08:00 ET | Source: ATP Electronics Taiwan Inc. ATP Electronics Taiwan Inc.

Taipei, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA