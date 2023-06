ATP Electronics Meluncurkan SSD U.2 PCIe® Gen 4 x4 M.2 Industri 176-Layer yang Menawarkan Performa R/W yang Luar Biasa, dengan Kapasitas Tertinggi 7,68 TB

Generasi PCIe Tercepat yang Menggandakan Kecepatan Data Gen 3, Memangkas Latensi, dan Menawarkan Performa R/W yang Luar Biasa

June 28, 2023 08:00 ET | Source: ATP Electronics Taiwan Inc. ATP Electronics Taiwan Inc.

Taipei, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA