華騰國際科技發表工規176層 PCIe Gen 4x4 M.2與 U.2 系列固態硬碟, 提供高效讀/寫效能,7.68 TB 高容量記憶體產品

高速資料處理速率PCIe高於Gen 3系列 ,縮短資料儲存延遲性以符合高效能讀寫速度

June 28, 2023 08:00 ET | Source: ATP Electronics Taiwan Inc. ATP Electronics Taiwan Inc.

Taipei, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA