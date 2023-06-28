華騰國際科技發表工規176層 PCIe Gen 4x4 M.2與 U.2 系列固態硬碟， 提供高效讀/寫效能，7.68 TB 高容量記憶體產品

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台灣台北, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 華騰國際科技(ATP Electronics) 為全球專注於儲存記憶體的領導廠商，推出最新高速N601 系列M.2 2280及U.2 固態硬碟(Solid State Drive, SSDs)，與第四代 PCIe 介面相競速，支援NVMe 讀寫介面。新型華騰國際科技PCIe第四代固態硬碟，資料速度為16 GT/每秒，此為上世代產品的雙倍。使用 x4 傳輸通道，此款固態硬碟具備最高 8 GB/s 資料傳輸頻寬，符合高速資料傳輸的成長需求，滿足目前最新應用端需求。適合讀寫密集高與任務型工業應用端，如網通/伺服器、5G、資料紀錄、監控或影像處理。與市面上主流第四代PCIe 商用固態硬碟具備同等效能。

176層NAND 快閃記憶體以主流512 Gbit 顆粒記憶體封裝、板載式DRAM 提供優越的運作質量以及低單位成本(每GB)，

N601 系列是以最新 176層3D 快閃記憶體及主流 512 Gbit 顆粒包裝，突破低成本64層封裝技術各項弱勢，以達記憶體效能進化與性價比的優勢。

新一代M.2 2280 固態硬碟提供容量240 GB以上到3.84 TB; U.2 固態硬碟提供容量960 GB到7.68 TB，對於不同需求應用端提供效能與成本最佳佔比的記憶體產品。

與前一代產品相比，N601 系列產品搭載板載式DRAM，優化產品效能與可預測讀寫次數、高IOPS、低記憶體寫入放大值(Write Amplification Index, WAI) 以及低資料儲存延遲性等運作質量(Quality of Service, QoS)提升。 相較於無板載式DRAM產品，此款內建板載式DRAM 強化較高延續性效能與長時間運作期。

超前部屬的產品長期供應方案

華騰國際科技致力於記憶體產品長期供應策略。與同等級商規固態硬碟相比，此系列產品生命週期延展，不需過度擔心產品壽命過短(如停產)而造成的不便保障工業應用端研發投入的資源。

華騰國際科技總經理暨執行長Jeff Hsieh 表示：「我們很高興宣布此款產品的發表，以176層三層單位(TLC NAND)快閃記憶體生產的固態硬碟；雖然緊接著新一代2XX+層的快閃記憶體即將發表，但是該類產品將著重在1TB和更大的密度尺寸。考量到仍然有許多嵌入式和專業應用對中低容量SSD設備的需求，此款512 Gbit 176層3D TLC 快閃記憶體仍為最適合嵌入式應用端的晶片。」

「除了價格的競爭優勢外，此款產品提供全項溫度範圍內儲存延遲性和可靠性進化。更重要的是，客戶更重視此款產品未來供貨的穩定性。華騰國際科技總經理暨執行長Jeff Hsieh強調，我們有自信地提供5年以上長期需求的客戶記憶體產品供貨計畫與合作。」

可靠且安全的運作

N601 系列產品以穩定性、安全性與資料完整性為特色，說明如下：

點對點資料保護機制，支援TRIM技術及低密度奇偶糾錯精準校驗碼 (Low Density Parity Check, LDPC)

抗硫化電阻器有效阻擋硫化汙染，確保硫化環境下系統持續獨立運作

AES 256位元硬體加密技術，TCG Opal 2.0/IEEE 1667 安全自動加密驅動(self-encrypting drive, SED)

N601Sc 系列提供商規(0℃ to 70℃, C-Temp)環境穩定性運作。N651Si系列工規(-40℃ to 85℃, I-Temp)也將於近期發布。

動態熱能管理機制(Thermal Throttling) 智慧調節每運轉時間工作量。預先設定熱能管理階段，使得記憶體控制元件有效熱能管理，確保固態硬碟冷卻以及記憶體穩定持續效能，以免熱能傷害設備本身。散熱器選項可依照專案與客戶需求選擇。

斷電保護機制(Power Loss Protection, PLP)



N601Sc 系列U.2產品與即將上市的工規M.2 2280 固態硬碟以硬體設計的斷電保護機制。主機板鑲入式電容確保記憶體能夠保有完成最後讀/寫/抹除指令的足夠電力。記憶體資料安全儲存於非揮發性閃存記憶體中，微控制器單元(Microcontroller Unit, MCU) 設計以確保PLP陣列在電源失效及充電狀態下於各種溫度環境下能夠完成儲存工作，確實保護設備與資料。商用規格M.2 2280 固態硬碟以韌體設計的斷電保護機制，更能有效地保護資料寫入的過程中，不受斷電的影響。

任務型記憶體產品應用: 華騰國際為您而生(We Build With You)

根據專案與客戶要求，華騰國際提供硬體與軟體的客製化需求、動態熱能解決方案與研發驗證及合作專案

針對任務型記憶體產品應用端，為了提升記憶體產品設計可靠度。華騰國際於產品量產階段執行全面性產品設計/產品項目與規格驗證，與特殊客製化測試需求，如: 燒機測試、電源循環、客製化測試方案等。

產品特色

PCIe® Gen 4 NVMe M.2 2280 PCIe® Gen 4 NVMe U.2 Capacities 240 GB to 3.84 TB 960 GB to 7.68 TB Operating Temp C-Temp (0°C to 70°C): N601Sc

I-Temp (-40°C to 85°C): N651Si (upcoming) Thermal Management for Optimal Heat Dissipation • Nickel-coated copper heat spreader

• 4 mm or 8 mm fin-type heatsink design 15 mm fin-type heatsink design Security AES 256-bit encryption

TCG Opal 2.0 Data Integrity End-to-End data path protection Performance (Read/Write up to) 6,450/6,050 MB/s 6,000/5,500 MB/s Others Hot-swappable

*By Project Support

如您有任何N601/N651 Series PCIe Gen 4 x4 M.2 SSDs記憶體需求，可拜訪產品網頁: https://www.atpinc.com/products/industrial-gen4-nvme-M.2-ssd

如您有任何ATP’s N601/N651 Series PCIe Gen 4 x4 U.2 SSDs記憶體需求，可拜訪產品網頁:

https://www.atpinc.com/products/industrial-gen4-U.2-ssd

媒體聯絡人：Kelly Lin（Kellylin@tw.atpinc.com）

更多訊息請追蹤我們社群媒體 Linkedin專頁: https://www.linkedin.com/company/atp-electronics

關於華騰國際科技ATP Electronics

華騰國際科技 (ATP Electronics)秉持超過30年的專業記憶體模組製造經驗，提供高品質記憶體與快閃儲存裝置以滿足嚴苛環境需求的嵌入式/工業/車載等應用端。身為全球記憶體專業領導製造商，華騰國際科技專精於提供寬溫與高耐久性的記憶體解決方案，致力於提供客戶高附加價值、多樣性與最佳性價比的記憶體產品。身為專業記憶體製造商，華騰國際科技重視產品生產流程的每一個環節，以確保提供高品質與高耐久性的記憶體產品。我們秉持高標準的製造流程與對所有員工、環境與企業以及全球供應鏈永續經營的社會責任。有關ATP產品的更多信息，請拜訪我們的網站www.atpinc.com或發送電子郵件到Info@atpinc.com。

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