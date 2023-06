English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 28.6.2023 klo 15.30

Dovre Groupin talousjohtaja eroaa



Dovre Group Oyj:n talousjohtaja Sirpa Haavisto on jättänyt yhtiölle eroilmoituksensa henkilökohtaisista syistä. Hän jättää tehtävänsä syyskuun loppuun mennessä.

“Olemme pahoillamme Sirpan päätöksestä lähteä yrityksestä”, sanoo Dovre Groupin toimitusjohtaja Arve Jensen. “Sirpa on tehnyt hyvää työtä, ja haluan kiittää häntä hänen panoksestaan ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa.”

Lisätiedot:



Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

