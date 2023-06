Urbanimmersive solidifie sa situation financière avec un nouveau financement et un report de remboursement de dettes

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) a le plaisir d'annoncer d’avoir complété un placement privé sans courtier de 11 538 461 d’unités au prix de 0,065 $ l'unité pour un produit net de 750 000 $. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société et d'un bon de souscription permettant au porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,10 $ par action et ce, jusqu'au 27 juin 2026. Le produit net devrait être utilisé pour le fonds de roulement de la Société et à des fins générales. Les titres émis dans le cadre du placement privé sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour jusqu'au 28 octobre 2023. Aucun honoraire de référencement n’a été versé. La clôture de ce placement privé, sans lien de dépendance, est sujette à l'approbation du TSXV et autres conditions habituelles.



Par ailleurs, la Société s’est s’entendu avec son institution financière pour remodeler ses deux principaux prêts à terme (solde de 2,6m$ en date des présentes) et ainsi pu obtenir 1) un congé de remboursement de capital jusqu’en février 2024 inclusivement et 2) qu’une portion des intérêts de 5,50% normalement payables mensuellement soit plutôt capitalisée aux prêts jusqu’à leur échéance en juin 2024.

La Société s’est également entendue avec son principal partenaire financier et actionnaire afin de remodeler son billet à terme (valeur nominale de 6,5M$) lié à l’acquisition d’HomeVisit afin que 50% soit payable au plus tard le 19 octobre 2027 et 50% payable au plus tard le 19 octobre 2030. De plus, en sus des intérêts annuels de 7,50% qui sont capitalisés au billet à terme, les coûts de transition nets préalablement facturés d’env. 224k$US seront également capitalisés au billet à terme. Les intérêts annuels seront de plus calculés sur la valeur nominale du billet (initialement de 6,5M$) pour y exclure les intérêts capitalisés dans leur calcul. Cette entente écrite est sujette à la finalisation de la documentation légale et toute autre condition requise par les autorités réglementaires.

Le congé de remboursement de capital et l'allègement des intérêts obtenus sur les deux principaux prêts à terme ainsi que la restructuration du billet à terme devraient permettre à la Société de libérer > 1,0m$ de liquidités au cours des 12 prochains mois et ~ 1,5m$ au cours des 5 prochaines années. En combinant ces allègements des créanciers, la rationalisation du personnel et l'optimisation des opérations réalisées au cours des derniers mois et le placement privé de 750k$, la Société devrait pouvoir dégager des liquidités de près de 4,0m$ au cours des 12 prochains mois. Toutes ces mesures devraient entre autres permettre à la Société de rééquilibrer son fonds de roulement et renforcer sa situation financière de façon générale tout en restant résolument axés sur la croissance de ses activités.

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu ce financement stratégique important ainsi que le support de nos principaux partenaires financiers qui démontrent toute leur confiance envers notre équipe et notre plan d’affaires. La combinaison de ce financement et des allègements accordés au niveau de la dette viennent nous offrir la flexibilité financière nécessaire pour accélérer nos efforts au niveau des ventes, du marketing et du développement de produits afin de générer la croissance organique attendue. Ces mesures importantes viennent renforcer à la fois notre situation financière, améliorer notre efficacité opérationnelle et ultimement nous permettre d’envisager l’avenir d’Urbanimmersive avec optimisme », a déclaré Simon Bédard, Chef de la direction financière d'Urbanimmersive.

Au cours des derniers mois, certains dirigeants et employés de la Société ont accepté qu’une portion de leur rémunération soit versée en actions afin de réduire la pression sur les liquidités de la Société. La Société a émis 1 167 160 actions au prix de 0,065 $ à des membres de la direction, employés et un consultant à titre de rémunération.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com