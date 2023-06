Selskabsmeddelelse nr. 15/2023

cBrain indgår aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

København, 28. juni 2023

cBrain glæder sig over at have indgået aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR har besluttet at indføre F2 som ny digital platform, og den nye F2-løsning hos STAR forventes at understøtte skulle godt 500 brugere.

Aftalen er vigtig for cBrain, fordi den underbygger, at cBrain fortsat formår at vinde markedsandele på det danske marked.

Den fortsatte udbredelse blandt styrelser er særlig vigtig for cBrain. Det skyldes, at de fleste styrelser har et større antal fagsystemer, som skal understøttes digitalt, hvilket repræsenterer et stort marked for cBrain.

F2 tilbyder, fuldt integreret, en unik teknologi i form af en procesmotor, som gør det muligt at understøtte fagsystemer direkte i standardsoftwaren uden programmering. Det giver cBrain en markant konkurrencefordel, fordi fagsystemer herved kan leveres både hurtigere og med store besparelser i forbindelse med implementeringen, da det markant reducerer behovet for konsulenttimer til at bygge løsningen.

Fagsystemer udgør samtidig et centralt element i cBrains vækstplan for perioden 2023-2025. Det gælder både i relation til “F2 Klimasoftware”, som udgør en særlig type af fagsystemer til at understøtte myndighedernes klimaindsats og i relation til “F2 for Partnere”, hvor målet bl.a. er at give kunder og partnere adgang til selv at udvikle fagsystemer ved hjælp af procesmotoren.

cBrain har således for nylig annonceret et nyt produkt, F2 Service Builder. F2 Service Builder er direkte rettet mod styrelser og andre kunder, som selv ønsker at udvikle fagsystemer ovenpå F2. F2 Service Builder er baseret på den grundlæggende F2 procesmotor.

