COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHEOPS TECHNOLOGY RÉCOMPENSÉ

DE L’AWARD DU MEILLEUR PARTENAIRE GREENLAKE

PAR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Las Vegas et Canéjan, mercredi 28 juin 2023

A l’occasion de sa convention mondiale Edge to Cloud « Discover 2023 », Hewlett Packard Enterprise a remis à CHEOPS TECHNOLO GY l’ Award prestigieux du « HPE Greenlake Partner of the Y ear » .





CHEOPS TECHNOLOGY et Hewlett Packard Enterprise travaillent ensemble depuis 202 1 sur cette technologie, afin de proposer des services de cloud on premise flexibles et sécurisés pour leurs clients communs .





Cette récompense est le symbole d’une relation de travail riche et pérenne entre les deux sociétés afin de déployer efficacement des solutions adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain pour les entreprises de toutes tailles et les organisations publiques.





Hewlett Packard Enterprise (HPE) organise chaque année « HPE Discover », son événement vitrine de ses dernières technologies. La convention a eu lieu cette année à Las Vegas du 19 au 22 juin 2023.

HPE Discover a réuni ainsi durant plus de 3 jours 10 000 partenaires et utilisateurs afin de présenter ses innovations pour la transformation des applications, l’infrastructure convergée, l’optimisation de l’information, les réseaux, les centres de données, la sécurité ou encore le Cloud Computing.

A l’occasion de cet événement mondial de référence dans le secteur de l’IT, HPE a récompensé CHEOPS TECHNOLOGY de l’Award du Partenaire Greenlake de l’année.

Depuis 2021, CHEOPS TECHNOLOGY a elle-même adopté pour ses propres centres de données en France et en Suisse la plateforme edge-to-cloud HPE GreenLake aux fins d’offrir des services de Cloud Computing et de stockage de dernière génération, flexibles et sécurisés, à ses clients : PME, ETI, organisations du secteur public et établissements de santé.

Cette plateforme permet ainsi à CHEOPS TECHNOLOGY d’étendre rapidement et efficacement son catalogue de services de ses offres de Cloud iCod® et d’intégrer de nouveaux clients avec des délais très réduits en offrant toutes les garanties en termes de disponibilité et de sécurité des infrastructures et des applications. La plateforme autorise ainsi la démocratisation rapide des solutions de Cloud Computing, pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activités sans pour autant avoir à immobiliser des Capex extrêmement importants.

Ces services sont entièrement hébergés dans 5 centres de données en France, à Bordeaux et en Région Parisienne afin de proposer une solution fiable et souveraine aux clients de CHEOPS TECHNOLOGY. La même solution est en train d’être déployée pour sa filiale Suisse, DFI Service, dans 3 Datacenters à Genève et à Lausanne pour ses services de Cloud Computing à destination du marché Suisse.

Cet Award vient récompenser une longue et étroite collaboration entre CHEOPS TECHNOLOGY et HPE, au service des clients des deux sociétés.

Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY, déclare : « Nous sommestrès fiers de cette récompense, qui vient reconnaitre la qualité du travail fourni et la solidité de la collaboration entre CHEOPS TECHNOLOGY et Hewlett Packard Enterprise. Notre partenariat avec HPE et l’adoption de la technologie Greenlake concrétisent une ambition commune inscrite sur le long terme : fournir des solutions technologiquesinnovantes et accessibles financièrement, fiables et sécurisées à toutes les organisations, alors que les besoins de prise en charge d’applications ou de données critiques n’ont jamais été aussi grands et que la problématique de la souveraineté associée à l’extrême confidentialité des données, qui sont un de nos enjeux de toujours, sont enfin prises en compte par de nombreux clients ».

Je suis ravi de féliciter CHEOPS TECHNOLOGY d'avoir remporté le prix du meilleur partenaire GreenLake de l'année 2023. CHEOPS TECHNOLOGY est un partenaire technologique stratégique de HPE en France depuis plus de 20 ans, fournissant des solutions Cloud de pointe. CHEOPS TECHNOLOGY s'est appuyé sur la plateforme Edge-to-Cloud HPE GreenLake pour proposer à ses clients des solutions technologiques innovantes et accessibles, fiables et sécurisées sur un modèle de paiement à l'usage." a déclaré Gilles Thiebaut, Vice-Président, Directeur de l'écosystème des partenaires mondiaux et du développement commercial, HPE. "CHEOPS TECHNOLOGY a également démontré son leadership sur le marché du Cloud en soutenant certains de nos principaux clients communs, tels que Salomon et OL Groupe, dans leur transformation numérique et leurs objectifs de développement durable. Nous sommes fiers que CHEOPS TECHNOLOGY fasse partie de notre écosystème de partenaires et nous sommes impatients de développer plus avant nos succès futurs.

Forts de cet engagement réciproque sur le long terme, CHEOPS TECHNOLOGY et HPE collaborent très étroitement depuis 7 mois sur un nouveau projet technologique majeur avec un Proof Of Concept autour de la mise en œuvre de HPE Greenlake for Private Cloud Enterprise (PCE). Cette technologie embarque ce qui se fait de mieux en matière de CMP (Cloud Management Platform) et notamment la solution de management très innovante OPSRAMP nouvellement acquise par HPE. L’intégration de telles solutions procurerait à CHEOPS TECHNOLOGY encore plus d’agilité, de flexibilité et de qualité de management des charges applicatives pour la délivrance d’environnements de Cloud Hybride, répondant ainsi à sa stratégie déjà retenue par de grands noms de l’industrie et des services « la bonne application dans le bon cloud au bon prix ».

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY





Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine à côté de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain exploitant 5 Datacenters en France et 3 en Suisse. Forte de 700 collaborateurs, de 12 agences en France et d’une filiale en Suisse au plus près de ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY est un acteur de référence pour la transformation numérique des entreprises et des établissements publics. CHEOPS TECHNOLOGY annonce pour son exercice 2022/2023 un chiffre d’affaires de près de158 millions d’euros, en hausse de 15% et affiche des ambitions commerciales, technologiques et de croissance externe fortes pour 2023/2024. Organisée en 4 Divisions, Cloud & Managed Services, Cybersécurité, Infrastructure, Modernisation Technologique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.

A propos de Hewlett Packard Enterprise