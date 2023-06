Marigold™ expanderar och stärker Global Strategy and Services-divisionen

Danish Norwegian Swedish

NASHVILLE, Tennessee, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, en global martech-ledare som fokuserar på att leverera lösningar för relationsmarknadsföring som hjälper marknadsförare att förvärva, öka antalet och behålla kunder, introducerade idag en utökad och omstrukturerad division för globala strategier och tjänster som kombinerar teamen för professionella tjänster i sin integrerade produktsvit med kanalövergripande e-post- och martech-lösningar under varumärket Marigold.



Denna utökade Global Strategy and Services-division samlar team som arbetar med tjänster, relationsmarknadsföringsstrateger och branschexperter över Marigolds specialbyggda lösningar för att leverera exceptionella tjänster och strategiskt stöd för marknadsföringsteam runt om i världen. Det nya enhetliga expertteamet använder en kundorienterad och teknikagnostisk strategi som stöder marknadsförare genom hela konsumentlivscykeln, vilket ger varumärken tillgång till anpassade och skräddarsydda relationsmarknadsföringskampanjer, förbättrade program för insamling och berikning av nollpartsdata, interaktiva digitala upplevelser och lojalitetsprogram inom viktiga branscher.

”Vårt mål för Marigold är inte bara att vara en strategisk teknikpartner som levererar de verktyg och lösningar som företag behöver för att genomföra relationsmarknadsföring i stor skala. Vi gör det – och vi är bra på det – men vad vi verkligen vill är att vara en strategisk affärspartner till våra kunder genom att tillhandahålla den praktiska, strategiska expertis och branschkunskap som krävs för att säkerställa framgången för våra kunders program”, säger Micki Howl, Chief Operating Officer på Marigold. ”Vi är mycket glada över att utöka vår Strategy and Services-division för att stödja affärstillväxt för marknadsföringsteam runt om i världen. Under Jamshed Mughals ledarskap och vårt team av strateger och branschexperter är vi i en unik position att hjälpa varumärken av alla storlekar att bygga långvariga relationer med sina kunder och uppnå långsiktig framgång.”

Marigold har befordrat Jamshed Mughal till positionen som Global SVP of Strategy and Services för att leda divisionen. Mughal var tidigare Global Head of Enterprise Strategy and Architecture. Han har 20 års erfarenhet av kundinriktade roller, levererar transformativa marknadsföringsstrategier och lösningar till kunder, hjälper till att transformera tjänstedivisionerna för företag som Salesforce Marketing Cloud, Microsoft och med byråkoncernerna Wunderman och Havas. Som en del av den utökade divisionen leder Mughal ett globalt team med expertis inom nyckelbranscher som detaljhandel, franchise, media och förlag, restauranger, byråer och företag inom professionella tjänster, högre utbildning, ideella organisationer, resor, underhållning och mycket mer.

”Marigold Global Strategy and Services-divisionens främsta uppdrag är att fungera som en sann partner för våra kunder med de lösningar, strategiska stöd, exceptionella tjänster och den djupgående branschexpertis som behövs för att bygga lojalitet och meningsfulla relationer med konsumenter runt om i världen”, säger Mughal. ”Genom att sätta kunderna i centrum för vår verksamhet ska divisionen fokusera på att leverera en förstklassig kundupplevelse vid alla kontaktpunkter och tillhandahålla omfattande resurser och support under hela kundresan. Vår Kunden först-approach innebär att kunderna får maximalt värde av hela sviten av Marigolds lösningar för relationsmarknadsföring för att utöka, skala och framtidssäkra sina verksamheter.”

Som en del av denna expansion har Michele Fitzpatrick börjat på Marigold som Vice President of Strategic Services och rapporterar till Mughal. Fitzpatrick är en erfaren CX-konsult och CRM-strateg med mer än 20 års erfarenhet av att leda högpresterande team inom strategier och tjänster med fokus på att hjälpa några av de bästa varumärkena i världen att skapa meningsfulla och lönsamma relationer med sina kunder i skala och över kanaler. Hon hade tidigare strategiska ledarroller på CRM-byråer och martech-organisationer, däribland Acxiom, MRM//McCann och Harte Hanks, som betjänar kunder inom detaljhandel, resor, media, sjukvård och finansiella tjänster.

”Jag är mycket glad över att få ingå i Jamshed och Marigold Global Strategy and Services-teamet för att hjälpa marknadsförare att utveckla och leverera mer kraftfulla personliga upplevelser under hela köparresan och för att driva de bästa resultaten för deras konsumenter och varumärken”, säger Fitzpatrick. ”Det har verkligen aldrig funnits en bättre tid för marknadsförare att börja anpassa kundupplevelsen. Marigolds lösningar för relationsmarknadsföring, förstärkta med detta utökade stöd för strategier och tjänster, ger en kraftfull kombination av teknik och kunskap för att hjälpa marknadsförare att lyckas på en komplex och utvecklande marknad.”

Marigolds djupa branschexpertis matchad med lösningar för relationsmarknadsföring över flera kanaler gör det möjligt för varumärken att skapa meningsfulla relationer med konsumenter som är byggda för att hålla.

För mer information om Marigolds strategier och tjänster, kontakta Jamshed Mughal på Jamshed.Mughal@meetmarigold.com.

Om Marigold

Marigold är en global pionjär inom relationsmarknadsföring, och tillhandahåller skräddarsydda, branschspecifika martech-lösningar till över 40 000 företag runtom i världen. Med Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent och Vuture under ett och samma tak levererar Marigold den teknik och expertis som marknadsförare behöver för att utöka relationer, öka intäkterna och i slutändan utöka sina verksamheter. Läs mer på MeetMarigold.com.

