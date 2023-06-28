AIM ImmunoTech 宣布在《美国癌症研究杂志》上发表一项评估 Ampligen® 治疗胰腺癌的临床前研究取得的积极结果。

佛罗里达州奥卡拉, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM)（以下简称“AIM”或“公司”）今日宣布发表临床前数据，数据表明 Ampligen 有可能直接作用于肿瘤细胞，抑制肿瘤细胞在肿瘤 TLR-3 水平足够的胰腺癌患者中的生长，这意味着有种潜在的生物标志物可识别出可能对 Ampligen 产生反应的患者。该抗肿瘤分析发表在同行评议期刊《美国癌症研究杂志》题为 “ Rintatolimod: A potential treatment in patients with pancreatic cancer expressing Toll-like receptor 3 ”的论文上。AIM 是一家专注于研究与开发 TLR-3 激动剂 Ampligen (rintatolimod) 的免疫制药公司。Ampligen (rintatolimod) 是一种新型具有强大治疗潜力的药物，用于治疗局部晚期胰腺癌 (“LAPC”) 和转移性胰腺癌。



Ampligen 是一种 dsRNA 候选产物，通过存在于几种免疫细胞、上皮细胞和肿瘤中的 TLR-3 受体发挥作用。Erasmus University Medical Center（以下简称“Erasmus MC”）的研究人员利用免疫组织化学和多重基因表达分析，评估了 13 个胰腺导管腺癌 (PDAC) 组织样本以及人类 PDAC (hPDAC) 细胞系 CFPAC-1、MIAPaCa-2 和 PANC-1 中 TLR-3 蛋白和 mRNA 的表达。通过在不同孵育时间点使用浓度增加的 Ampligen（范围从 0.05 到 0.4 mg/mL）进行增殖和迁移实验，对 Ampligen 的直接抗肿瘤效果进行了研究。

在用 Ampligen 处理这三种细胞系后，研究人员观察到只有在高 TLR-3 表达的 CFPAC-1 细胞中，细胞数量（每孔的 DNA 量，代表增殖）和迁移速率显著降低，这表明三种 hPDAC 细胞系中 TLR-3 的丰度差异影响了 Ampligen 对细胞增殖和细胞迁移的作用。

Erasmus MC 医学博士、哲学博士兼胰胆外科医生 Casper H.J.van Eijck 教授和该发表论文的共同作者称：“免疫调节 TLR-3 激动剂如 Ampligen 是治疗胰腺癌的一种新型选择，前景光明，可能对表达 TLR-3 的上皮肿瘤细胞具有额外的抗肿瘤作用。根据我们的研究结果，我们认为 Ampligen 很可能是一种具有抗肿瘤作用的药物，并有可能满足对治疗胰腺癌更有效疗法的迫切需求。”

AIM 在胰腺癌治疗方面拥有多样化的临床和业务组合:

AMP-270 2 期临床试验是一项随机、开放标签、对照和平行组研究，主要目标是比较 Ampligen 和无治疗对照组在经过 FOLFIRINOX 治疗后在局部晚期胰腺腺癌患者中的疗效。次要目标包括比较安全性和耐受性。(ClinicalTrials.gov: NCT05494697 )

) AIM 签署了一项外部申办的合作临床研究协议 ，旨在支持一项在 Erasmus MC 开展的临床试验，将 AstraZeneca 的抗 PD-L1 免疫检查点抑制剂 durvalumab 与 Ampligen 联合应用于转移性胰腺导管腺癌患者。该研究预计将于 2023 年第四季度启动。

，旨在支持一项在 Erasmus MC 开展的临床试验，将 AstraZeneca 的抗 PD-L1 免疫检查点抑制剂 durvalumab 与 Ampligen 联合应用于转移性胰腺导管腺癌患者。该研究预计将于 2023 年第四季度启动。 2021 年 3 月，AIM 获得荷兰专利局授予的一项专利，授予的专利权利包括但不限于将 Ampligen 作为与检查点阻断抑制剂（例如 pembrolizumab 和 durvalumab）联合使用的抗癌疗法。

对于将 Ampligen 用于胰腺癌治疗，AIM 已获得 美国食品药品监督管理局的孤儿药认证 和 欧洲药品管理局的孤儿药认证 。

AIM 首席执行官 Thomas K. Equels 表示：“对于胰腺癌治疗的大量需求没有得到满足，我们始终致力于建立新的医护标准。迄今为止产生的数据，包括这项临床前研究的结果，让我们对 Ampligen 治疗胰腺癌的潜力更加充满信心。这些积极的结果提供了进一步的验证，我们将继续专注于推进胰腺癌发展计划，在前进道路上践行。”

关于 AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc. 是一家免疫制药公司，专注于研究与开发各类癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括 2019 冠状病毒病 [COVID-19]）的疗法。公司的主导产品是首创研究药物 Ampligen® (rintatolimod)，它是一种具有广谱活性的 dsRNA 和高选择性 TLR3 激动剂免疫调节剂，正用于治疗治疗全球重要的癌症、病毒性疾病和免疫系统疾病的临床试验。

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