AIM ImmunoTech 宣布在《美国癌症研究杂志》上发表一项评估 Ampligen® 治疗胰腺癌的临床前研究取得的积极结果。

研究结果对正在进行的早期准入计划和即将开展的临床试验工作予以支持,并表明针对 TLR-3 肿瘤水平足够的胰腺癌患者,Ampligen 或许能够抑制其肿瘤细胞生长及增强其免疫反应。

June 28, 2023 11:36 ET | Source: AIM ImmunoTech Inc. AIM ImmunoTech Inc.

Ocala, Florida, UNITED STATES