French English

NFL BIOSCIENCES : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUIN 2023

Nomination d’une nouvelle administratrice répondant aux critères d’indépendance du code Middlenext

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, a tenu son assemblée générale mixte ce 27 juin 2023 à Montpellier sous la présidence d’Ignacio Faus, Président-directeur général de NFL Biosciences.

À la date de l’Assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 6 578 445 pour un nombre total de droits de vote de 9 437 797. Les 21 actionnaires présents ou représentés détenaient ensemble 2 715 219 actions (soit 41,28% des actions disposant du droit de vote, et 41,10% du capital) et 5 138 021 droits de vote (54,44% des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d’administration ont toutes été adoptées. Le détail des votes et de la participation est sur le site internet de la Société, page « Assemblée Générale » : https://www.nflbiosciences.com

La 5ème résolution portait notamment sur la nomination de Dominique Côté en qualité d’administratrice de la société NFL Biosciences. Elle a fait savoir qu’elle acceptait les fonctions d’administratrice et qu’elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur. Elle répond notamment aux cinq critères d’indépendance du code Middlenext révisé en 2021 (Recommandation 3) qui se caractérise par l’absence de relation financière, contractuelle, familiale ou de proximité significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement. Sa nomination au Conseil d’administration NFL Biosciences vient notamment contribuer à la diversification du conseil en termes de féminisation, de nationalité et d’expérience internationale.

À l’occasion de sa nomination, Dominique Côté a mentionné : « C’est un honneur de rejoindre le conseil d’administration de NFL Biosciences et leur mission innovante de révolutionner les thérapies de sevrage tabagique et d’autres dépendances dévastatrices. Osant lancer des solutions qui défient les attentes avec une approche révolutionnaire centrée sur un extrait standardisé de feuille de tabac, NFL Biosciences est sur le point de redéfinir la lutte contre la dépendance mortelle la plus courante. Je suis impatiente d’apporter mon expérience et de collaborer avec les autres membres du conseil d’administration pour accompagner l’entreprise à continuer de faire progresser sa vision stratégique et ses objectifs passionnés de redonner un avenir plus sain et sans dépendance. »

À l’issue de cette assemblée générale, le Conseil d’administration de NFL Biosciences est composé ainsi :

Monsieur Ignacio FAUS, administrateur, Président du Conseil d’administration, Directeur général

Monsieur Bruno LAFONT, administrateur, Directeur général Délégué

Monsieur Francis AHNER, administrateur

Madame Dominique COTE, administratrice indépendante

Monsieur Michel HUC, administrateur

Monsieur Yannick PLETAN, administrateur

Rappel de la biographie de Madame Dominique Côté Après avoir fait de la recherche en immuno – oncologie, Dominique a joint l’industrie pharmaceutique où elle a passé 30 ans de sa carrière au sein d’organisations comme Novartis, Pfizer, Zoetis et UCB.



Au cours de sa carrière, elle a géré des équipes dans plus de 36 pays à travers le monde en tant que chef des opérations commerciales et du marketing où elle a mené des activités visant à optimiser la rentabilité et l’efficacité des stratégies et le déploiement de nouveaux modèles de mise en marché.



Sa carrière lui a permis d’acquérir une expérience internationale et une connaissance diversifiée des cultures. En 2018, elle a fondé sa firme de consultance, Cosawi où, en tant que CEO, elle travaille avec des compagnies dans les domaines de l’excellence commerciale, du coaching exécutif et aussi du marketing.



Graduée en génétique et biotechnologie de l’Université du Québec à Montréal. Elle est originaire du Canada et vit en Belgique.

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

Pièce jointe