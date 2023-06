LeddarTech lanza muestras de producción de software de fusión y percepción de bajo nivel LeddarVision Front-E (LVF-E) integral diseñado con el procesador TI TDA4VM-Q1 para aplicaciones L2/L2+ ADAS

June 28, 2023 13:49 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA