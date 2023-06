LeddarTech Merilis Sampel Produksi Perangkat Lunak Fusi dan Persepsi Level Rendah LeddarVision Front-Entry (LVF-E) yang Komprehensif yang Menyertakan Prosesor TDA4VM-Q1 dari TI untuk Aplikasi ADAS L2/L2+

June 28, 2023 13:49 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA