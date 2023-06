LeddarTech, L2/L2+ ADAS 애플리케이션용 TI TDA4VM-Q1 프로세서 탑재한 통합형 저레벨 융합 및 인지 소프트웨어인 LeddarVision Front-Entry (LVF-E)의 샘플 제품 출시

