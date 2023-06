LeddarTech 發布 LeddarVision Front-Entry (LVF-E) 綜合低級融合和感知軟件生產樣品,採用 TI TDA4VM-Q1 處理器,適用於 L2/L2+ ADAS 應用

June 28, 2023 13:49 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA