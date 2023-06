Communiqué: Le groupe Orange annonce les conclusions de la revue stratégique d’Orange Bank et l’entrée en négociation exclusive avec BNP Paribas

English French

Communiqué de presse

Paris, le 28 juin 2023

Le groupe Orange annonce les conclusions de la revue stratégique d’Orange Bank et l’entrée en négociation exclusive avec BNP Paribas

 Intention de se retirer du marché de la banque de détail

 Entrée en négociation exclusive avec BNP Paribas pour accompagner les clients d’Orange Bank

 Priorité à l’accompagnement des salariés

 Maintien de l’ensemble des services aux clients pendant toute la durée du processus

Dans le cadre d’une revue stratégique, lancée il y a plusieurs mois, Orange a engagé une recherche de partenaire pour accompagner le développement de sa filiale bancaire. A la suite de travaux menés par la Direction générale du groupe Orange en lien avec un Comité Ad hoc, composé des présidents des Comités du Conseil et en prenant acte des différentes analyses et des offres déjà reçues, le Conseil d’administration donne son accord pour entrer en négociation exclusive avec BNP Paribas afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d’Orange Bank en France et pour développer des solutions de financement des terminaux mobiles. Les deux groupes discuteront également des modalités de reprise de l’activité d’Orange Bank en Espagne.

Ce partenariat apportera une solution de continuité pour les clients d’Orange Bank et s’inscrit dans l’intention de retirer progressivement Orange Bank du marché de la banque de détail en France et en Espagne. Cette décision a été prise sans la présence du Président du conseil d’administration d’Orange, qui a choisi de se retirer du processus de décision et du vote en raison de son mandat d’administrateur de BNP Paribas. Cette opération qui concerne uniquement le périmètre France et Espagne ne remettra pas en cause la trajectoire financière du Groupe 2023-2025 telle qu’elle a été présentée au Capital Market Day du 16 février 2023.

Ce projet sera soumis aux différentes procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel qui débuteront prochainement. Ce processus sera mené en toute transparence, en informant sur les actions engagées pour trouver un repreneur et avec pour priorité l’accompagnement de l’ensemble des salariés (reclassement interne, formation). Le Groupe travaillera également avec les autorités et régulateurs concernés.

Pendant toute la durée de ce processus, il n’y aura aucun changement dans les services, crédits en cours ou fonctionnement au quotidien pour les clients, notamment la réception de dépôts et l’octroi de crédits. L’ensemble des informations relatives aux produits et services d’Orange Bank reste disponible sur orangebank.fr et orangebank.es .

Orange Bank dispose aujourd’hui d’un bilan solide et continuera à répondre à l’ensemble de ses obligations réglementaires d’ici à son futur retrait du marché.

Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange a commenté : « Je tiens à remercier l’ensemble des équipes qui grâce à leur travail et engagement ont fait d’Orange Bank une banque qui sert aujourd’hui plus de deux millions de clients et bénéficie d’une des meilleures applications du marché. L’évolution du marché bancaire nous amène aujourd’hui à projeter la banque dans une nouvelle étape. Notre priorité sera l’accompagnement exemplaire de l’ensemble de nos collaborateurs et de nos clients. Ce processus, sera mené en toute transparence dans le cadre de notre dialogue avec nos instances représentatives du personnel. Je sais pouvoir compter également sur l’engagement et l’excellence des équipes de BNP Paribas pour accompagner au mieux nos clients ».

Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas a déclaré : « En tant que partenaire de longue date du groupe Orange et d'Orange Bank, nous sommes naturellement très heureux de pouvoir apporter une solution de continuité complète pour les clients d’Orange Bank suite à leur choix stratégique de se retirer de la banque de détail. Qu'il s'agisse de banque digitale au quotidien avec Hello Bank, de crédit à la consommation avec BNP Paribas Personal Finance ou d'assurance, que nous opérons déjà dans le cadre d'un partenariat entre BNP Paribas Cardif et Orange, nous accompagnerons les clients avec un dispositif bancaire solide et des services performants ».

