Sidste chance for at sælge aktier i Jobindex A/S

Danielsen 2 aps - hovedaktionær i Jobindex A/S - har fremsat et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud om at købe aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1900 kr. pr. aktie. Sidste chance for at sælge aktier er på fredag den 30. juni 2023, hvorefter Jobindex A/S vil blive afnoteret fra First North.

På tilbudsperiodens 16. og 17. dag har Danielsen 2 aps købt hhv. 1573 og 5455 aktier, bl.a. fordi Nordnet i dag har solgt en hel del af deres kunders aktier i anledning af at Jobindex bliver afnoteret. Danielsen 2 aps har dermed købt i alt 43.691 aktier og ejer dermed 95,75% af aktierne i Jobindex A/S.

Nasdaq har den 23. juni udstedt en meddelelse om, at Jobindex A/S vil blive slettet fra handel på Nasdaq First North Growth Market. Sidste handelsdag på First North bliver altså på fredag den 30. juni 2023. Aktierne vil dog fortsat være registreret hos Euronext Securities Copenhagen, tidligere Værdipapircentralen.

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com





