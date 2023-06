WSP se classe au sixième rang des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada

English French

MONTRÉAL, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») annonce qu’elle a été reconnue comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights – et ce, pour la troisième année consécutive. Cette reconnaissance souligne les résultats exceptionnels de la Société au chapitre de l’environnement, des investissements durables, et de la diversité.



« Cette distinction témoigne du dévouement et des efforts collectifs de nos équipes qui travaillent afin d’avoir un impact positif sur la société et l’environnement. Nous sommes fiers de nos engagements et de nos performances en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) et nous apprécions la reconnaissance de Corporate Knights à sa juste valeur », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous sommes très fiers de nous classer à nouveau parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada. Voilà qui alimente notre motivation à continuer à repousser les limites et à dépasser les attentes. Cette distinction confirme que notre approche et nos pratiques axées sur les objectifs ont un impact bien réel. »

Parmi les réalisations récentes de WSP en matière d’ESG, citons :

Les investissements durables : WSP a réalisé plusieurs acquisitions en 2022 et 2023 qui ont augmenté sa capacité d’action dans le secteur de l’environnement et élargi son offre de services liés aux énergies renouvelables, à l’eau et au développement durable et aux facteurs ESG. Parmi ces acquisitions, mentionnons notamment la division Environnement et Infrastructures de Wood, Climate Finance Advisors, Greencap Holdings et BG Ingénieurs Conseils.



WSP a réalisé plusieurs acquisitions en 2022 et 2023 qui ont augmenté sa capacité d’action dans le secteur de l’environnement et élargi son offre de services liés aux énergies renouvelables, à l’eau et au développement durable et aux facteurs ESG. Parmi ces acquisitions, mentionnons notamment la division Environnement et Infrastructures de Wood, Climate Finance Advisors, Greencap Holdings et BG Ingénieurs Conseils. Les revenus durables : Environ 59,3 % des revenus bruts annualisés de WSP en 2022 provenaient de services alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. WSP est ainsi en avance par rapport à l’objectif de son Plan d’action stratégique mondial 2022–2024.



Environ 59,3 % des revenus bruts annualisés de WSP en 2022 provenaient de services alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. WSP est ainsi en avance par rapport à l’objectif de son Plan d’action stratégique mondial 2022–2024. La rémunération des dirigeants en lien avec la performance ESG : Depuis 2022, une partie de la rémunération variable des dirigeants mondiaux et régionaux de WSP est liée aux revenus associés aux objectifs de développement durable des Nations Unies, l’engagement des employés, l’inclusion et la diversité, la santé et la sécurité, ainsi que l’éthique et la conformité.

Depuis 2022, une partie de la rémunération variable des dirigeants mondiaux et régionaux de WSP est liée aux revenus associés aux objectifs de développement durable des Nations Unies, l’engagement des employés, l’inclusion et la diversité, la santé et la sécurité, ainsi que l’éthique et la conformité. Les objectifs climatiques : WSP s’est engagée à atteindre zéro émission nette dans sa chaîne de valeur d’ici 2040. Pour soutenir ses efforts continus WSP a fait approuver ses objectifs de réduction des émissions à court et à long terme par la Science-Based Targets initiative. En 2022, elle a progressé dans la réalisation de ses objectifs en réduisant ses émissions totales de GES de portée 1, de portée 2 (par secteur) et de portée 3 de 26 % par rapport à l’année de référence 2018.

WSP s’est engagée à atteindre zéro émission nette dans sa chaîne de valeur d’ici 2040. Pour soutenir ses efforts continus WSP a fait approuver ses objectifs de réduction des émissions à court et à long terme par la Science-Based Targets initiative. En 2022, elle a progressé dans la réalisation de ses objectifs en réduisant ses émissions totales de GES de portée 1, de portée 2 (par secteur) et de portée 3 de 26 % par rapport à l’année de référence 2018. La diversité : En mars 2023, les femmes représentaient plus de 30 % du conseil d’administration de WSP. En outre, 27 % des membres de l’équipe de direction mondiale de WSP sont des femmes, et 9 % appartiennent à des minorités ethniques.

Pour plus d’informations sur l’engagement de WSP en faveur d’un avenir durable, nous vous invitons à parcourir notre rapport mondial sur les facteurs ESG 2022 de WSP, intitulé Impact ciblé.

À PROPOS DE CORPORATE KNIGHTS

Corporate Knights Inc. est une société indépendante certifiée B Corp, axée sur les médias et la recherche. Sa filiale média publie le magazine de l’économie durable Corporate Knights, plusieurs fois récompensé et distribué avec The Globe and Mail, The Washington Post et The Wall Street Journal. Sa filiale de recherche produit des classements sur le thème de la durabilité, des rapports de recherche, ainsi que des classements des produits financiers basés sur la performance en matière de durabilité des entreprises. Plus d’informations sur corporateknights.com.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 67 000 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a généré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

WSP Global Inc.

Tél. : 438 843-7317

alain.michaud@wsp.com