Communiqué de presse : Le pipeline Vaccins de Sanofi relève la barre contre le VRS, la grippe, la méningite et les infections à pneumocoques

English French

Evènement Investisseurs Vaccins

Le pipeline Vaccins de Sanofi relève la barre contre le VRS, la grippe, la méningite et les infections à pneumocoques

Sanofi réaffirme son ambition de dégager un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards d’euros dans les vaccins d’ici à 2030, grâce à l’accélération du rythme de son innovation.

Ambition de lancer au moins cinq programmes de phase III de vaccins innovants d'ici à 2025.

Paris, le 29 juin 2023. Sanofi accueille aujourd’hui investisseurs et analystes à un Investors Day consacré à son portefeuille de recherche et développement Vaccins, auquel participeront plusieurs dirigeants du Groupe. Cet événement présentera le rôle que joue la R&D Vaccins dans la stratégie de Sanofi, dont l’objectif est de développer des produits qui soient les premiers ou les meilleurs de leur catégorie. Depuis 2019, le renforcement des investissements dans les principaux leviers de croissance de l’entreprise et la refonte du portefeuille de R&D ont permis à Sanofi de se positionner favorablement alors que l’entreprise avance rapidement dans la deuxième étape de sa stratégie Play to Win.

La croissance soutenue de l’activité Vaccins sera portée par ses principales franchises, à savoir la grippe, la méningite et les vaccins pédiatriques, et complétée par la franchise VRS, avec des vaccins qui sont les meilleurs de leur catégorie pour la protection des nourrissons, des jeunes enfants et des adultes âgés. Sanofi a enregistré de solides progrès en termes de renforcement de sa R&D Vaccins, en particulier grâce au développement rapide d’une plateforme ARNm de pointe et à un savoir-faire industriel et commercial de dimension internationale.



Thomas Triomphe

Vice-Président Exécutif, Vaccins, Sanofi

« Nous sommes heureux de présenter aujourd’hui la contribution significative de la R&D Vaccins à la croissance soutenue de l’entreprise, avec la conception, le développement et la mise à disposition de vaccins qui répondent à des besoins non pourvus. Le rythme de notre innovation est nourri par un sentiment d’urgence face aux besoins de santé publique à différents moments de la vie, ainsi que par la transformation continue de notre entreprise, qui n’acceptera simplement plus d’être ‘juste bonne’ ».

En moins de deux ans, Sanofi a mis en place une plateforme ARNm compétitive qui permet de développer des candidats plus puissants et thermostables contre des cibles à la fois virales et bactériennes. S’appuyant sur un solide écosystème d’innovation interne et externe, le Centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm a donné un coup d’accélérateur à la technologie de l’ARNm et, en particulier, au développement de nanoparticules lipidiques améliorées.

Jean-François Toussaint

Responsable Monde, R&D Vaccins, Sanofi

« Avec l’ARNm, nous disposons désormais du plus large éventail de technologies du secteur. Cela nous permettra d’apporter des réponses à divers enjeux de santé publique, comme les infections dues au VRS et ce, à toutes les étapes de la vie grâce à des technologies adaptées aux différentes tranches d’âge. L’apprentissage profond et la conception d’antigènes vont également nous permettre de placer la barre très haut et de développer de futurs vaccins qui surpasseront les normes déjà élevées d’aujourd’hui. Nous avons pour ambition de produire des vaccins qui soient les premiers et les meilleurs de leur catégorie et misons pour se faire sur une R&D innovante et l’exécution sans faille de nos projets. »

De nouvelles données relatives à 12 projets du portefeuille de R&D Vaccins de Sanofi seront présentées aujourd’hui et, en particulier, ce qui suit :

Les dernières données du programme de développement du vaccin contre le VRS , dont celles de l’étude HARMONIE de phase IIIb relatives au Beyfortus (nirsevimab), spécialement conçu pour protéger contre le VRS tous les nouveau-nés et nourrissons pendant leur première saison d’exposition au virus ; les données positives de phase I/II du premier vaccin contre le VRS pour la protection d es jeunes enfants (SP0125) ; et les résultats positifs de phase I/II du vaccin à ARNm contre le VRS destiné aux adultes âgés (SP0256), qui jettent les bases d’études cliniques sur un vaccin combiné contre jusqu’à trois agents pathogènes différents (par exemple virus respiratoire syncytial, métapneumovirus, virus parainfluenza), pour les adultes âgés.





, dont celles de l’étude HARMONIE de phase IIIb relatives au (nirsevimab), spécialement conçu pour protéger contre le VRS tous les nouveau-nés et nourrissons pendant leur première saison d’exposition au virus ; les données positives de phase I/II du (SP0125) ; et les résultats positifs de phase I/II du (SP0256), qui jettent les bases d’études cliniques sur un vaccin combiné contre jusqu’à trois agents pathogènes différents (par exemple virus respiratoire syncytial, métapneumovirus, virus parainfluenza), pour les adultes âgés. Les premières données relatives au vaccin quadrivalent contre la grippe à base d’ ARNm et les résultats prometteurs du vaccin nouvelle génération contre la grippe à base d’ARNm codant la neu r aminidase , qui viennent soutenir la poursuite de ce programme innovant.





et les résultats prometteurs du vaccin , qui viennent soutenir la poursuite de ce programme innovant. Les dernières données du programme de phase I/II consacré au vaccin pneumococcique pédiatrique (SP0202 / développé en collaboration avec SK Biosciences), dont les données positives de sécurité et d’immunogénicité du premier vaccin PCV21, conçu pour étendre la protection contre la maladie grâce à un vecteur innovant qui permet de briser le « plafond de verre » lié à la composition des sérotypes. Lancement de la phase 3 du vaccin antipneumococcique pédiatrique prévu au premier semestre 2024, et soumission réglementaire attendue en 2027.





pédiatrique (SP0202 / développé en collaboration avec SK Biosciences), dont les données positives de sécurité et d’immunogénicité du premier vaccin PCV21, conçu pour étendre la protection contre la maladie grâce à un vecteur innovant qui permet de briser le « plafond de verre » lié à la composition des sérotypes. Lancement de la phase 3 du vaccin antipneumococcique pédiatrique prévu au premier semestre 2024, et soumission réglementaire attendue en 2027. Sanofi présentera des données cliniques récentes qui confortent le profil de meilleur vaccin contre la méningite de sa catégorie au MenQuadfi et l’intérêt de sa formulation en seringue prête à l’emploi. Soumission à la FDA de MenQuadfi, première et unique seringue prête à l'emploi, prévue pour juillet 2023, et lancement attendu en 2024. Les résultats de phase I/II positifs du programme Men B (SP0230), qui motive son passage en phase III, seront également présentés à cette occasion.





de sa catégorie au MenQuadfi et l’intérêt de sa formulation en seringue prête à l’emploi. Soumission à la FDA de MenQuadfi, première et unique seringue prête à l'emploi, prévue pour juillet 2023, et lancement attendu en 2024. Les résultats de phase I/II positifs du programme (SP0230), qui motive son passage en phase III, seront également présentés à cette occasion. En ce qui concerne les nouvelles sphères thérapeutiques, Sanofi présentera des données initiales sur son candidat-vaccin multi-antigénique contre les infections à chlamydia, qui passera en phase I/II au début de 2024, de même que les résultats précliniques de son candidat-vaccin thérapeutique à ARNm contre l’acné, dont le passage en phase I/II est prévu au deuxième semestre de cette année.





Évènement Investisseurs Vaccins

Le webcast et la présentation seront accessibles ici.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Sally Bain | + 1 617 834 6026 | sally.bain@sanofi.com

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Relations investisseurs

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Tarik Elgoutni| + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que des pandémies ou d’autres crises mondiales pourraient avoir sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2022 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2022 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.





Pièce jointe