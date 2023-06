Ease2pay N.V. update: strategie en jaarcijfers

De strategie van Ease2pay N.V. (“Ease2pay”) focust verder op het intelligente activatie- en betaalplatform waarmee we voor (grote aantallen) verspreide locaties digitale selfservice-oplossingen voor elektriciteitsvoorzieningen mogelijk maken. Voor één van de zes labels, NomadPower, was in 2021 voorzien dat de uitrol van selfservice-oplossingen versneld zou kunnen worden door daarbij ook te investeren in eigen hardware op de locaties van beheerders. Anderhalf jaar later is duidelijk dat dit niet de verwachte resultaten oplevert. Bij de publicatie van de impairment op 20 april jl. heeft Ease2pay dan ook aangegeven dat gewijzigde marktomstandigheden het bestuur van Ease2pay de komende jaren heeft doen afzien van investeringen in hardware ten behoeve van NomadPower-locaties. Deze strategische heroriëntatie leidt tot meer focus op de groei van transactieverwerking voor elektriciteitsvoorzieningen van beheerders; in 2022 heeft deze transactieverwerking een sterke groei laten zien van 50% ( 2021 was 37%).



Het robuust maken van de administratieve processen en -systemen van de Involtum-onderdelen kost meer tijd dan voorzien. Het bestuur heeft er desalniettemin vertrouwen in dat het proces voor het einde van Q3 2023 zal worden afgerond en op dat moment zal in dat geval ook de publicatie van de gecontroleerde jaarcijfers plaatsvinden. De volledige integratie van de Involtum-activiteiten verwachten we eind 2023 afgerond te hebben. Samen met de publicatie van dit persbericht publiceert Ease2pay een presentatie met nadere toelichting op de 20 april jl. aangekondigde goodwill-afboeking, als ook een presentatie over de aangescherpte strategie, op haar vernieuwde corporate website.

