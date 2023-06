English French Italian

EssilorLuxottica et Jimmy Choo annoncent

un accord de licence pour dix ans

Charenton-le-Pont, France et Londres, Royaume-Uni (29 juin 2023 – 8h00) – EssilorLuxottica et Jimmy Choo annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de licence exclusif pour la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Jimmy Choo.

L'accord prendra effet le 1er janvier 2024 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection issue de cet accord sera lancée au premier trimestre 2024.

Cet accord allie le style glamour et l’esprit ludique et audacieux de Jimmy Choo avec le savoir-faire exclusif, les capacités d'innovation et l'expertise d'EssilorLuxottica. Les collections seront développées sous la direction de Sandra Choi, directrice créative de Jimmy Choo.

Ce partenariat ouvre une ère nouvelle à Jimmy Choo Eyewear et traduit la recherche constante d'excellence qui caractérise la vision du luxe emblématique de Jimmy Choo.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica, a déclaré : « Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle aventure avec Jimmy Choo, véritable pionnier dans le luxe et dans l’art d’habiller les célébrités. Nous développerons ensemble des collections de lunettes de luxe innovantes qui reflèteront la vision artistique et le glamour qu’incarne la marque. Notre collaboration contribuera également à renforcer le segment grand luxe de la catégorie lunettes. »

Hannah Colman, Directrice Générale de Jimmy Choo a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec EssilorLuxottica qui permet d'allier ainsi nos expertises respectives dans les catégories accessoires et « eyewear » pour exprimer l'essence même de l'esthétique glamour et audacieuse de Jimmy Choo. »

A propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut, Lenscrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 190 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN: FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Pour plus d’information : www.essilorluxottica.com .

A propos de Jimmy Choo

Créée en 1996, Jimmy Choo est une marque de luxe internationale caractérisée par un sens du glamour assumé et un esprit ludique et audacieux. Reconnue pour son style affirmé et son savoir-faire exceptionnel, Jimmy Choo est synonyme de stylisme artistique des célébrités et d’approche tapis rouge. L’esprit innovant de la Maison s’appuie sur des techniques éprouvées et prend la forme de collections exceptionnelles, comprenant les chaussures, les sacs à main, les parfums et des gammes d’accessoires, avec notamment une offre « Hommes » en expansion. Ensemble, La Directrice Générale Hannah Colman et la Directrice de Création Sandra Choi ont bâti une Maison puissante et mondiale synonyme de glamour, d’optimisme et de joie. Jimmy Choo fait partie du groupe de mode de luxe mondial Capri Holdings Limited et est cotée au New York Stock Exchange sous le ticker CPRI.

