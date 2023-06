English French Italian

EssilorLuxottica e Jimmy Choo

annunciano un accordo di licenza decennale

Charenton-le-Pont, Francia e Londra, Regno Unito (29 giugno 2023 – ore 8:00) – EssilorLuxottica e Jimmy Choo annunciano di aver firmato un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale degli occhiali a marchio Jimmy Choo.

L'accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con un'opzione di rinnovo automatico per ulteriori cinque anni. La prima collezione sarà disponibile sul mercato a partire dal primo trimestre 2024.

L'accordo combina il forte senso del glamour e lo spirito giocosamente audace di Jimmy Choo con l’artigianalità, la capacità d’innovazione e le competenze di EssilorLuxottica. Le collezioni saranno sviluppate sotto la guida della direttrice creativa di Jimmy Choo, Sandra Choi.

La partnership porterà Jimmy Choo Eyewear in una nuova era, con la vocazione all'eccellenza da sempre espressione della visione del lusso di Jimmy Choo.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha dichiarato: “Siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso insieme a Jimmy Choo, un pioniere nel lusso e nell'arte di vestire le celebrità. Insieme creeremo collezioni innovative che riflettono la visione artistica del brand rafforzando ulteriormente il segmento dell'alto lusso nella categoria eyewear”.

Hannah Colman, CEO di Jimmy Choo, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con EssilorLuxottica per mettere insieme i rispettivi punti di forza nella categoria degli accessori e in quella dell’eyewear e portare alla luce la vera essenza dell’estetica di Jimmy Choo, esprimendo glamour e sicurezza in sé stessi".

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 190.000 dipendenti, nel 2022 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma consolidati di 24,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg:EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com

Jimmy Choo

Fondato nel 1996, Jimmy Choo è un luxury brand leader a livello mondiale con un forte senso del glamour e uno spirito giocosamente audace. Celebrato per il suo stile che esprime sicurezza in sé stessi e per la straordinaria artigianalità, Jimmy Choo è stato pioniere nell'arte di vestire le celebrità e nello stile da red carpet. Lo spirito innovativo incontra le tecniche consolidate in collezioni eccezionali che spaziano dalle scarpe alle borse, dalle fragranze fino a una gamma di accessori e a un'offerta maschile in crescita. Insieme, il CEO Hannah Colman e il direttore creativo Sandra Choi hanno costruito un punto di riferimento globale caratterizzato da glamour, ottimismo e gioia. Jimmy Choo fa parte del gruppo del lusso globale Capri Holdings Limited, quotato alla Borsa di New York con il ticker CPRI.



