Oliver Healthcare Packaging stärkt seine Lieferkette und erweitert regionale Film- und Folienproduktion

-- Übernahme von EK-Pack stellt die neueste Investition zur Stärkung des Engagements für Kunden in ganz Europa dar.





Philadelphia, USA, und Wiggensbach, Deutschland (29. Juni 2023) - Oliver Healthcare Packaging, ein führender Anbieter von flexiblen Sterilbarriere-Verpackungslösungen für den globalen Gesundheitsmarkt, gab heute die Übernahme der EK-Pack Folien GmbH bekannt, einem Hersteller von hochwertiger Folien-Technologie mit Sitz in Ermengerst-Wiggensbach, Bayern. Die Akquisition umfasst auch die Vacopack H. Buchegger AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von EK-Pack mit Sitz im Nordosten der Schweiz. Durch die Vereinbarung wird Oliver

- das EK-Pack-Werk mit 23.000 Quadratmetern Produktionsfläche und 8 Produktionslinien für die Herstellung komplexer mehrschichtiger Folienkaschierungen sowie

- die Vacopack-Anlage mit einer Produktionsfläche von 5.150 Quadratmetern und Spezialmaschinen für die Herstellung einer breiten Palette von Beutelverpackungen erwerben.

"Wir freuen uns sehr, dass diese Partnerschaft zustande gekommen ist", sagte Michael Benevento, Präsident und Chief Executive Officer von Oliver Healthcare Packaging. "Diese Akquisition gibt uns eine größere Kontrolle über unsere Lieferkette und ermöglicht uns, neue Produkte zu entwickeln, um die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. In den letzten Jahren haben wir stark in die europäische Region investiert, um unseren Kundenstamm besser zu unterstützen. Diese vertikale Integration ist ein strategischer Weg, um Skalierungseffekte und Flexibilität zu erreichen und gleichzeitig viele unserer Verpackungsmaterialien selber herzustellen."

Marco Ziegler, Vertreter der Eigentümerfamilie von EK-Pack, ergänzte: "Wir sind stolz darauf, jetzt ein Teil von Oliver zu sein. Oliver hat sich eine führende Position im Bereich flexibler Verpackungen für den Gesundheitssektor erarbeitet, und unsere Partnerschaft wird diese Position noch weiter stärken, insbesondere in Europa. EK-Pack ist seit über 40 Jahren in Familienbesitz, und so hat auch Oliver angefangen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in der Lebensmittelbranche weiterhin zuverlässig zu beliefern und gleichzeitig unsere Aktivitäten im Gesundheitswesen auszubauen. Wir wissen, dass sich unsere qualifizierten Mitarbeiter mit Sicherheit gut aufgehoben fühlen werden und dass sie ihr Fachwissen einbringen werden, um unseren gemeinsamen Erfolg für viele Jahre zu sichern."

Diese Übernahme ist die jüngste in einer Reihe von millionenschweren Investitionen, die Oliver in Europa getätigt hat. Anfang dieser Woche fand eine große Eröffnungsfeier in der Produktionsstätte in Venray, Niederlande, statt, die kürzlich erweitert und deren Produktionsfläche mehr als verdoppelt wurde. Darüber hinaus hat Oliver in die Regionalisierung von Lieferketten, zusätzliche Verarbeitungsanlagen und Automatisierungstechnik investiert. Weitere Informationen über Oliver Healthcare Packaging finden Sie unter www.oliverhcp.com.





Über Oliver Healthcare Packaging

Oliver Healthcare Packaging ist ein führender Anbieter von Sterilbarriereverpackungslösungen für den globalen Gesundheitsmarkt. Oliver hat seinen Hauptsitz in einem Vorort von Philadelphia, PA, und verfügt über Produktionsstätten und technische Einrichtungen auf der ganzen Welt, darunter Anaheim, CA; Feasterville, PA; Galway, Irland; Grand Rapids, MI; Hamilton, OH; New Britain, PA; Singapur; Suzhou, China; und Venray, Niederlande. Darüber hinaus sind neue hochmoderne Produktionsstätten in Malaysia (2024) und Costa Rica (2025) im Bau. Weitere Informationen über Oliver finden Sie unter www.oliverhcp.com.

PR Kontakt:

Ines-Regina Buth | akampion |info@akampion.com | 0170-4190977

Ludger Weß | akampion | info@akampion.com | 0160 96 65 29 58