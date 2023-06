Quaker invite des voisins partout au Canada à se joindre à sa mission d’Accueil Chaleureux

English French

Depuis 1902, la marque Quaker est fière d’avoir élu résidence à Peterborough, en Ontario, au Canada.

TORONTO, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Située sur les rives de la rivière Otonabee à Peterborough, en Ontario, Quaker Canada sait ce que signifie faire partie d'une communauté chaleureuse - un endroit qu'ils aiment appeler QUAKERborough. Depuis 1902, son usine est un fier pilier de la ville canadienne, produisant des aliments de qualité à mettre sur toutes les tables du pays. Les habitants de Peterborough ont accueilli Quaker à bras ouverts et la marque s’est donné pour mission de leur rendre la pareille en étant le meilleur voisin possible et en inspirant les autres à faire de même.

En tant que Canadiens et Canadiennes, nous sommes fiers de prendre soin les uns des autres et, selon un récent sondage national commandé par Quaker Canada, 94 % des Québécois et Québécoises déclarent qu’il est important pour eux d’être perçus comme de bons voisins. Cependant, comme seulement 24 % des Québécois et Québécoises éprouvent un très fort sentiment d’appartenance à leur quartier, c’est plus que jamais l’occasion de tisser des liens avec les autres. C’est pourquoi, à l’occasion de la fête du Canada, la marque Quaker invite les Canadiens et les Canadiennes de tout le pays à se joindre à elle pour accueillir chaleureusement leurs voisins avec une trousse de bienvenue QUAKERborough.

Nous encourageons les Canadiens et les Canadiennes à offrir à leurs voisins une trousse remplie de produits populaires de Quaker® fabriqués par l’équipe de Peterborough, en Ontario, ainsi qu’un chandail QUAKERborough en édition limitée, fabriqué en collaboration avec la société de vêtements faits au Canada, Province of Canada. Plus de la moitié des Canadiens et des Canadiennes estiment qu’une salutation amicale ou un coup de main font d’eux de bons voisins. Offrir une trousse de bienvenue QUAKERborough est une excellente façon de le démontrer.

« Tout au long du mois de juin, l’équipe de Quaker a distribué nos trousses de bienvenue QUAKERborough aux nouveaux résidents de Peterborough en collaboration avec le centre pour les nouveaux arrivants New Canadians Centre. Mais nous savons qu’un geste de bon voisinage peut transcender les limites de la ville et que la chaleur et la gentillesse ne devraient pas avoir de frontières », déclare Logan Chambers, directeur principal du marketing de PepsiCo Canada. « Il existe partout au Canada des endroits où l’on mange bien, où les voisins sont aimables et où l’on est bien accueilli. Nous sommes heureux d’avoir pu créer des liens avec les collectivités et d’encourager les Canadiens et les Canadiennes à faire une différence positive dans la journée de quelqu’un d’autre. »

Vous voulez vous joindre au mouvement « Un accueil chaleureux avec Quaker » ? À partir du 29 juin, les Canadiens et les Canadiennes peuvent visiter le site quakerborough.ca pour acheter une trousse de bienvenue QUAKERborough. La totalité des recettes provenant de l’achat de chaque trousse sera versée aux Banques alimentaires du Canada afin que Quaker puisse continuer à aider à nourrir les familles d’un océan à l’autre.



À propos de Quaker Canada

Chef de file de l'industrie alimentaire canadienne depuis plus de 130 ans, la marque Quaker propose une gamme de produits alimentaires nourrissants et un large éventail de choix. Pour plus d'informations, visitez le site quakeroats.ca .

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments comprend les entreprises Frito Lay Canada et Quaker Canada. La compagnie emploie plus de 6 000 Canadiens et possède sept usines de fabrication et des installations de vente et de distribution d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de collations du pays et ses marques comprennent Lay's®, Doritos®, Tostitos®, Ruffles®, Smartfood® et Cheetos®. Le portefeuille de marques Quaker comprend une large gamme de céréales saines, de flocons d'avoine, de collations à base de riz et de maïs et de barres de céréales, ainsi que d'autres marques importantes telles que Life®, Quaker Chewy®, Harvest Crunch® et Crispy Minis®. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pepsico.ca .

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada offre un leadership national pour soulager la faim aujourd’hui et prévenir la faim demain en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d’un océan à l’autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens qui vivent dans l’insécurité alimentaire. Plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires se réunissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, en mars de l’année dernière, ont effectué près de 1,5 million de visites auprès de ces organismes, selon notre rapport HungerCount de 2022 . Au cours des dix dernières années, nous avons fourni plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a offert près de 168 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l’impact collectif et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant la réduction de la nécessité d’avoir recours aux banques alimentaires. Notre vision est claire : bâtir un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez https://foodbankscanada.ca/fr/ pour en savoir plus.

Méthodologie du sondage

Ce sondage d’opinion publique Maru réalisé au nom de Quaker Canada a été entrepris par les spécialistes de l’échantillonnage et de la collecte de données de Maru/Blue . Du 6 au 7 juin 2023, nous avons interrogé 1 513 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui sont des panélistes en ligne de La Voix Maru Canada . Les résultats de cette étude ont été pondérés en fonction du niveau d’éducation, de l’âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela permet de s’assurer que l’échantillon est représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont dus à l’arrondissement des chiffres. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d’erreur estimée (qui mesure la variabilité de l’échantillonnage) de +/- 3,0 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux et les tableaux de données sont dus à l’arrondissement des chiffres.

