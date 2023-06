English Dutch French



MICHEL VAN GEYTE BENOEMD TOT ULI BELGIË & LUXEMBURG VOORZITTER



België (29 juni 2023) - Michel Van Geyte, chief executive officer van Nextensa, is benoemd tot de volgende voorzitter van de ULI Belgium & Luxembourg National Council. Hij begint officieel op 1 juli 2023 en zal de komende twee jaar op vrijwillige basis aan de slag gaan.

Onder het leiderschap van Van Geyte, zal een belangrijke prioriteit voor ULI België & Luxemburg zijn om gebruik te maken van de wereldwijde visie en expertise van het ULI netwerk. “Naar mijn mening is ULI het sterkste platform voor ons allemaal om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren over vastgoedsectoren, industriedisciplines en nationale grenzen heen, terwijl we allemaal op zoek zijn naar oplossingen en best practices voor een aantal van de meest urgente uitdagingen waar onze industrie wereldwijd voor staat,” zei Van Geyte. “We kunnen allemaal

profiteren van deze wereldwijde visie in onze aanpak, terwijl we werken aan het versterken van onze sector en de gemeenschappen die we van dienst zijn.”

Een andere prioriteit van Van Geyte is om ULI’s bereik in Luxemburg te vergroten: “Het is mijn doel om onze relaties met de vastgoedleiders in Luxemburg te koesteren en uit te breiden en hun verhoogde deelname aan ULI aan te moedigen. Ik ben van plan om mijn meer dan twee decennia ervaring met het werken in België en Luxemburg in te zetten voor dit doel, om ULI te vestigen als een voorbeeldige organisatie die een duurzame impact kan hebben in de regio.”

De benoeming van Michel Van Geyte werd vandaag aangekondigd tijdens de Jaarlijkse Conferentie van de Nationale Raad in Brussel. Hij volgt Gabriel Uzgen op, gedelegeerd bestuurder van BESIX Real Estate Development. “Het is met grote nederigheid dat ik het voorzitterschap van ULI België en Luxemburg overneem van Gabriel Uzgen, die de afgelopen twee jaar fantastisch werk heeft geleverd in het leiden van de Nationale Raad. Mijn oprechte dank gaat uit naar Gabriel. Mijn doel is om verder te bouwen op de grote erfenis die hij heeft achtergelaten tijdens zijn succesvolle ambtstermijn,” zei Van Geyte.

Afscheid nemend voorzitter Gabriel Uzgen verwelkomde zijn opvolger: “Michel is al een aantal jaren een enthousiast lid van ons Executive Committee en ik weet zeker dat hij veel energie en passie met zich mee zal brengen. Als een invloedrijke leider in de sector brengt hij ook een indrukwekkende inzet mee voor zaken als duurzame stedelijke vastgoedinvesteringen en -ontwikkeling, die veel van de prioriteiten van ULI in Europa weerspiegelen.”

Lisette van Doorn, CEO van ULI Europe, zei: “Michel’s visie om zich proactief internationaal te engageren met ULI’s leiderschapsnetwerk om ideeën en expertise uit te wisselen, zijn toewijding aan onze missie, zijn vastgoedexpertise en zijn sterke netwerk in de Belgische en Luxemburgse markten maakt hem een ideale voorzitter om ULI en haar activiteiten in België en Luxemburg te leiden en verder te ontwikkelen op een moment dat de sector geconfronteerd wordt met aanzienlijke cyclische en structurele uitdagingen. Ik kijk ernaar uit om met Michel samen te werken terwijl hij zijn visie implementeert, het voortdurende succes van de raad en zijn activiteiten te verzekeren en ons lidmaatschap te ontwikkelen, met inbegrip van het benutten van de mogelijkheden voor verdere groei in Luxemburg.”

“Ik wil ook mijn oprechte dank uitspreken aan Gabriel Uzgen voor zijn jarenlange inzet voor ULI en leiderschap van de Nationale Raad, die aanzienlijk heeft bijgedragen aan het voortdurende succes. Onder Gabriel’s leiderschap groeide ULI België en Luxemburg met bijna 30% tot bijna 300 leden op dit moment.” Michel Van Geyte is een visionaire vastgoedleider met meer dan 20 jaar ervaring op de Belgische en Luxemburgse markt. Hij is CEO van Nextensa, een gecombineerde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar die genoteerd staat op de Beurs van Brussel met een balans van 1,4 miljard euro. Hij speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het bedrijf: in 2018 leidde hij de samenvoeging van Leasinvest Real Estate, een internationale vastgoedinvesteerder waar hij CEO was, en Extensa, een grote projectontwikkelaar in gemengde stedelijke zones, waardoor Nextensa ontstond. Daarvoor was hij Chief Operating Officer bij Leasinvest en daarvoor managing partner bij Knight Frank.

Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar. De beleggingsportefeuille van het bedrijf is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); de totale waarde bedroeg op 31/03/2023 ongeveer € 1,4 miljard. Als ontwikkelaar is Nextensa vooral actief in het vormgeven van grote stedelijke ontwikkelingen. In

Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa aan een gemengde vastgoedportefeuille bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt het in partnerschap aan een grote stadsuitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, winkels en woningen. Het bedrijf is genoteerd aan Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van €396,6 miljoen. (waarde 31/03/2023)

Over het Urban Land Institute

Het Urban Land Institute is een non-profit onderwijs- en onderzoeksinstituut dat wordt ondersteund door zijn leden. Haar missie is om de toekomst van de gebouwde omgeving vorm te geven voor een transformerende impact in gemeenschappen wereldwijd. Het instituut is opgericht in 1936 en heeft wereldwijd meer dan 48.000 leden die alle aspecten van landgebruik en ontwikkelingsdisciplines vertegenwoordigen. ULI heeft bijna 5.500 leden in Europa verspreid over 15 landennetwerken van de National Council.

