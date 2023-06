Auszeichnung von WilsonHCG als Leader und Star Performer in der PEAK Matrix®-Bewertung 2023 für globale RPO-Dienste der Everest Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

TAMPA, Florida, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG wurde in der jährlichen PEAK Matrix®-Bewertung der Everest Group in der Kategorie "Global Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services" erneut als Leader und Star Performer ausgezeichnet.



Die PEAK Matrix® analysiert die sich verändernde Dynamik der RPO-Landschaft und bietet eine objektive, datengestützte vergleichende Bewertung von mehr als 45 RPO-Anbietern auf der Grundlage ihrer Gesamtfähigkeit in unterschiedlichen globalen Dienstleistungsmärkten.

„Wir fühlen uns sehr geehrt über die erneute Auszeichnung als Leader und Star Performer. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen jeden Tag an ihre Grenzen und darüber hinaus, um die Unternehmen unserer Kunden dabei zu unterstützen, besser zu werden – ihr Engagement für Spitzenleistungen ist in der heutigen, sich schnell wandelnden Talentlandschaft von entscheidender Bedeutung“, so John Wilson , CEO von WilsonHCG. „Wir sind auch stolz auf unsere Ernennung als „Wichtiger Mitbewerber“ (Major Contender) im Asien-Pazifik-Raum, einer Region, in der wir in den letzten 12 Monaten weiter expandiert haben.“

Arkadev Basak, Partner der Everest Group, kommentierte die globale Einstufung von WilsonHCG als Leader und Star Performer wie folgt: „Neben seiner umfassenden Fachkompetenz bei der Rekrutierung von hochqualifiziertem Personal für Nischenpositionen zeichnet sich WilsonHCG durch seine globale Präsenz und sein analytisches Angebot aus. Die Übernahme von Claro und Tracking Talent hat das Dienstleistungsangebot von WilsonHCG gestärkt und dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der PEAK Matrix®-Bewertung 2023 der Everest Group in der Kategorie "Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services – Global" als Leader und Star Performer eingestuft wurde.“

Die Everest Group lobte die starke Erfolgsbilanz von WilsonHCG bei der Rekrutierung hochqualifizierter Angestellter und die Verdopplung des Engagements im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften (HLS) sowie die bedeutende Vermittlungsfähigkeit in Nordamerika und die starke Präsenz in der EMEA-Region.

Weitere Höhepunkte der Bewertung sind:

Unterstützung mehrerer Abnehmerbranchen durch das Netzwerk von WilsonHCG.

das umfangreiche Netz von Partnerschaften des Unternehmens mit Technologieanbietern.

die Übernahme von Claro, um ein marktführendes Angebot für Talentmarkt-Intelligenz zu schaffen.



WilsonHCG wurde außerdem als Leader und Star Performer in Nordamerika, als Major Contender und Star Performer in der EMEA-Region und als Major Contender in der APAC-Region ausgezeichnet.

Arkadev Basak ergänzte: „WilsonHCG ist ein wichtiger Akteur in Nordamerika aufgrund seiner starken Vermittlungsfähigkeiten und der Fähigkeit, Nischenpositionen für Angestellte zu besetzen, insbesondere in den Bereichen Hightech, Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Die Reihe von organischen und anorganischen Investitionen zur Erhöhung der Marktdurchdringung, zur Verbesserung des technologischen und des Beratungsangebots trug dazu bei, dass das Unternehmen in der PEAK Matrix®- Bewertung 2023 für Nordamerika der Everest Group in der Kategorie „Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services“ als Leader und Star Performer eingestuft wurde“.

Weitere Informationen zur PEAK Matrix® finden Sie auf der Website der Everest Group.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein mehrfach ausgezeichneter, weltweit führender Anbieter von umfassenden Talentlösungen. Als strategischer Partner unterstützt das Unternehmen einige der angesehensten Marken der Welt beim Aufbau umfassender Talentfunktionen. Mit einer weltweiten Präsenz in mehr als 65 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG ein umfangreiches Angebot an konfigurierbaren Talent-Dienstleistungen, einschließlich Recruitment Process Outsourcing (RPO), Vermittlung von Führungskräften, Zeitarbeitslösungen und Beratungsdienstleistungen.

TALENT. ™ Es ist mehr als eine Lösung, es ist das, was wir sind.

www.wilsonhcg.com

