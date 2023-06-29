WilsonHCG 在 Everest Group 2023 年全球 RPO 服务 PEAK Matrix® 评估中荣膺领导者和明星企业称号

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佛罗里达州坦帕, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 Everest Group 的年度全球招聘流程外包 (RPO) 服务 PEAK Matrix® 评估中，WilsonHCG 再次被评为领导者和明星企业。



PEAK Matrix® 分析了 RPO 行业的动态变化，针对逾 45 家 RPO 提供商就其在全球不同服务市场的整体能力展开了客观、数据驱动的比较评估。

“再次获评领导者和明星企业称号让我们倍感荣幸。我们的员工每天都在超越自我，以期帮助客户推动业务增长。在当今快速发展的人才环境中，他们这种追求卓越的奉献精神至关重要，” WilsonHCG 首席执行官 John Wilson 表示。“我们也为自己获得亚太地区 (APAC) 主要竞争者称号而感到自豪，因为在过去的 12 个月里，我们一直在亚太地区扩张业务。”

Everest Group 合伙人 Arkadev Basak 在评价 WilsonHCG 作为全球领导者和明星企业时表示：“WilsonHCG 脱颖而出不仅仅是因为它在寻求合适的高技能人才方面具备深厚的专业知识，还因为它在全球足迹和分析产品方面做出的成绩。WilsonHCG 收购 Claro 和 Tracking Talent 加强了公司的服务产品，助力公司成为 Everest Group 2023 年全球招聘流程外包 (RPO) 服务 PEAK Matrix® 评估的领导者和明星企业。”

WilsonHCG 因在招聘高技能白领候选人方面的良好记录和在医疗保健和生命科学 (HLS) 领域的加倍投入，及其在北美的强大交付能力和在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 发挥的强大影响，受到了 Everest Group 的称赞。

评估的其他亮点包括：

WilsonHCG 的全球交付中心网络如何支持多个买方行业。

WilsonHCG 与技术供应商形成庞大的合作网络。

WilsonHCG 收购 Claro 提供了领先市场的人才市场情报。



WilsonHCG 还获评为北美的领导者和明星企业，EMEA 的主要竞争者和明星企业，以及 APAC 的主要竞争者。

Basak 继续说道：“WilsonHCG 因其在交付和招聘适合高科技、医疗保健与生命科学领域的白领人才方面具备强大的能力，而在北美发挥着关键作用。WilsonHCG 的一系列有机和无机投资旨在增加市场渗透率、提高技术能力和咨询服务，助力公司获评 Everest Group 2023 年北美招聘流程外包 (RPO) 服务 PEAK Matrix® 评估的领导者和明星企业。”

如欲了解更多有关 PEAK Matrix® 的信息，请访问 Everest Group website。

关于 WilsonHCG

WilsonHCG 是全球人才解决方案公司的领头羊，屡获殊荣。公司以战略合作伙伴身份助力全球各大备受推崇的品牌构建全面人才职能。WilsonHCG 业务遍布全球六大洲 65 个以上的国家/地区，提供全套可配置人才服务，涵盖 招聘流程外包 (RPO)、高管人才挖掘、应急人才解决方案与技术咨询。

TALENT.™ 不仅仅是人才解决方案，更是我们的核心理念所在。

www.wilsonhcg.com

媒体联络人

Kirsty Hewitt

+44 7889901517

kirsty.hewitt@wilsonhcg.com