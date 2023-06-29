WilsonHCG 在 Everest Group 2023 年全球 RPO 服務 PEAK Matrix® 評估中榮膺領導者和明星企業稱號

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佛羅里達州坦帕, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 Everest Group 的年度全球招聘流程外包 (RPO) 服務 PEAK Matrix® 評估中，WilsonHCG 再次獲評為領導者和明星企業。



PEAK Matrix® 分析了 RPO 行業的動態變化，針對逾 45 家 RPO 提供商就其在全球不同服務市場的整體能力展開了客觀、數據驅動的比較評估。

「再次獲評領導者和明星企業稱號讓我們倍感榮幸。我們的員工每天都在超越自我，以期幫助客戶推動業務增長。在當今快速發展的人才環境中，他們這種追求卓越的奉獻精神至關重要」，WilsonHCG 行政總裁 John Wilson 表示。「我們也為自己獲得亞太地區 (APAC) 主要競爭者稱號而感到自豪，因為在過去的 12 個月裏，我們一直在亞太地區擴張業務。」

Everest Group 合夥人 Arkadev Basak 在評價 WilsonHCG 作為全球領導者和明星企業時表示：「WilsonHCG 脫穎而出不僅僅是因為它在尋求合適的高技能人才方面具備深厚的專業知識，還因為它在全球足跡和分析產品方面做出的成績。WilsonHCG 收購 Claro 和 Tracking Talent 加強了公司的服務產品，助力公司成為 Everest Group 2023 年全球招聘流程外包 (RPO) 服務 PEAK Matrix® 評估的領導者和明星企業。」

WilsonHCG 因在招聘高技能白領候選人方面的良好記錄和在醫療保健和生命科學 (HLS) 領域的加倍投入，及其在北美的強大交付能力和在歐洲、中東和非洲 (EMEA) 發揮的強大影響，受到了 Everest Group 的稱讚。

評估的其他亮點包括：

WilsonHCG 的全球交付中心網絡如何支援多個買方行業。

WilsonHCG 與技術供應商形成龐大的合作網絡。

WilsonHCG 收購 Claro 提供了領先市場的人才市場情報。



WilsonHCG 還獲評為北美的領導者和明星企業，EMEA 的主要競爭者和明星企業，以及 APAC 的主要競爭者。

Basak 繼續說道：「WilsonHCG 因其在交付和招聘適合高科技、醫療保健與生命科學領域的白領人才方面具備強大的能力，而在北美發揮着關鍵作用。WilsonHCG 的一系列有機和無機投資旨在增加市場滲透率、提高技術能力和諮詢服務，助力公司獲評 Everest Group 2023 年北美招聘流程外包 (RPO) 服務 PEAK Matrix® 評估的領導者和明星企業。」

如欲了解更多有關 PEAK Matrix® 的資訊，請造訪 Everest Group website .

關於 WilsonHCG

WilsonHCG 是全球人才解決方案公司的領頭羊，屢獲殊榮。公司以戰略合作夥伴身份助力全球各大備受推崇的品牌構建全面人才職能。WilsonHCG 業務遍佈全球六大洲 65 個以上的國家/地區，提供全套可配置人才服務，涵蓋 招聘流程外包 (RPO)、高管人才搜尋、應急人才解決方案與技術諮詢。

TALENT.™ 不僅僅是人才解決方案，更是我們的核心理念所在。

www.wilsonhcg.com

傳媒聯絡人

Kirsty Hewitt

+44 7889901517

kirsty.hewitt@wilsonhcg.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e63ef5e-761d-4037-b8b5-adce40d52acd



