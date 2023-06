Curia wird 2023 Frost & Sullivan Customer Value Leadership Award verliehen

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ALBANY, N.Y., June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Frost & Sullivan mit dem Best Practices Customer Value Leadership Award in der CRDMO-Branche ausgezeichnet wurde.



„Wir fühlen uns durch diese Auszeichnung sehr geehrt, denn sie unterstreicht die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Dienste unserer Kunden Qualität und Zuverlässigkeit bieten“, sagte Philip Macnabb, CEO von Curia. „Wir bleiben unserem edlen Ziel treu, das Leben der Patientinnen und Patienten zu verbessern, eine Aufgabe, die mit unserem Engagement für die Schaffung von Werten für unsere Kunden beginnt.“

Frost & Sullivan stellte in seinem Bericht fest, dass das Unternehmen mit der Umbenennung von AMRI in Curia im Jahr 2021 die Wissenschaft in den Mittelpunkt seiner Markenidentität gestellt und sich verpflichtet hat, seinen Kunden dabei zu helfen, über Neugierde zur Heilung („from curiosity to cure“) zu gelangen. Curia ist es gelungen, im Laufe der Zeit ein umfassendes Dienstleistungsangebot zu entwickeln, das von der Entdeckung von Arzneimitteln über die Entwicklung bis zur Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln für Unternehmen der Pharma- und Biobranche reicht. Die Auszeichnung würdigt, wie Curia nach innovativen Lösungen sucht, indem es die neuesten Technologien einsetzt, um Produkte effizient von der Entdeckung über die Entwicklung bis hin zum kommerziellen Maßstab zu bringen und so die Markteinführung für seine Kunden zu beschleunigen. Dieses kontinuierliche Engagement, unausgesprochene Marktbedürfnisse zu erfüllen und End-to-End-Lösungen für Kunden anzubieten, hat das Unternehmen zu einem Branchenführer gemacht.

„Curia hat sich seinen Ruf dadurch erworben, dass es seinen Kunden ein erstklassiges Erlebnis in Sachen Kundenorientierung und Service bietet. Das Unternehmen führt Umfragen bei seinen Kunden durch, um deren Gesamtzufriedenheit zu messen und sicherzustellen, dass es die höchsten Standards einhält“, so Unmesh Lal, Director, Healthcare & Life Sciences, Frost & Sullivan.

Jedes Jahr führt Frost & Sullivan eine strenge Bewertung durch, bei der die Auswirkungen auf das Geschäft und die Kunden gemessen werden. Dabei werden die Unternehmen ermittelt, die konsequent innovativ sind, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen und gleichzeitig neue Herausforderungen und Chancen zu meistern. Der Gewinner wird dafür ausgezeichnet, dass er ein hervorragendes Kundenerlebnis in Bezug auf Preis, Leistung und Qualität bietet.

Über Curia

Curia, ehemals AMRI, ist ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen. Es bietet Pharma- und Biopharma-Kunden Produkte und Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung. Die fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Curia an 29 Standorten in den USA, Europa und Asien unterstützen ihre Kunden dabei, von Kreativität und Neugier zu Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten zu gelangen. Erfahren Sie mehr unter CuriaGlobal.com .

Über Frost & Sullivan

Frost & Sullivan ist die Growth Pipeline Company™. Wir bringen unsere Kunden in eine von Wachstum geprägte Zukunft. Unsere Growth Pipeline as a Service™ bietet dem CEO und dem Wachstumsteam des CEO eine kontinuierliche und strikte Plattform für Wachstumschancen, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Unser Team kann auf über 60 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Dies ist hilfreich, um positive Ergebnisse zu erzielen und Unternehmen aller Arten und Größen auf 6 Kontinenten mit unseren bewährten Best Practices zu unterstützen. Um die Zukunft Ihrer Growth Pipeline voranzutreiben, besuchen Sie Frost & Sullivan unter http://www.frost.com .