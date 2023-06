キュリア (Curia)、2023年度フロスト&サリバン (Frost & Sullivan) のカスタマーバリューリーダーシップ賞 (Customer Value Leadership Award) を受賞

キュリアは、革新的なアプローチと成長戦略により、CRDMO業界でクラス最高のカスタマーエクスペリエンスを提供していると評価された

June 29, 2023
Source: Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES