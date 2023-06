Curia recebe Prêmio de Liderança de Valor do Cliente 2023 Frost & Sullivan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ALBANY, N.Y., June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia, uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje que recebeu o Prêmio de Melhor Prática de Liderança de Valor do Cliente na indústria de CRDMO da Frost & Sullivan.



“Estamos muito honrados em receber este prêmio que destaca o trabalho árduo e a dedicação de todos os nossos funcionários em oferecer qualidade e confiabilidade ao servir nossos clientes”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Continuamos firmes no nosso nobre propósito de melhorar a vida dos pacientes, uma missão que tem início com o nosso compromisso de criar valor para nossos clientes.”

No seu relatório a Frost & Sullivan observou que a mudança da marca da empresa de AMRI para Curia em 2021 colocou o foco da ciência no centro da identidade da sua marca, destacando uma promessa de ajudar os clientes a avançar “da curiosidade para a cura”. A Curia evoluiu ao longo do tempo para oferecer uma gama abrangente de serviços, desde a descoberta de medicamentos até o desenvolvimento e fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos para empresas farmacêuticas e biológicas. O prêmio é um reconhecimento de como a Curia procura soluções inovativas por meio de tecnologias mais avançadas para avançar eficientemente os produtos da fase da descoberta para a fase do desenvolvimento em escala comercial, e acelerar a velocidade do lançamento no mercado para seus clientes. Esse compromisso contínuo de atender às necessidades tácitas do mercado e fornecer soluções completas para os clientes a posicionou como líder do setor.

“A Curia desenvolveu sua reputação com a oferta de produtos e experiência de serviços ao cliente de primeira classe. A empresa pesquisa os clientes para avaliar sua satisfação geral e garantir os mais altos padrões de qualidade”, disse Unmesh Lal, diretor de Saúde e Ciências da Vida da Frost & Sullivan.

Todos os anos, a Frost & Sullivan faz uma avaliação rigorosa, medindo o impacto nos negócios e nos clientes, para identificar empresas que estejam inovando com consistência para atender às necessidades dos seus clientes e navegar por novos desafios e oportunidades. O vencedor foi premiado por fornecer uma experiência superior ao cliente em termos de preços, desempenho e qualidade em geral.

Sobre a Curia

A Curia, ex-AMRI, é uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação que fornece produtos e serviços de P&D por meio da fabricação comercial para clientes farmacêuticos e biofarmacêuticos. Os quase 4.000 funcionários da Curia em 29 locais nos EUA, Europa e Ásia ajudam seus clientes a avançar da curiosidade para a cura. Saiba mais em CuriaGlobal.com.

Sobre a Frost & Sullivan

A Frost & Sullivan é a Growth Pipeline Company™. Capacitamos nossos clientes para um futuro moldado pelo crescimento. Nosso Growth Pipeline as a Service™ fornece aos CEOs e equipes de crescimento dos CEOs uma plataforma contínua e rigorosa de oportunidades de crescimento, garantindo o sucesso a longo prazo. Para alcançar resultados positivos, nossa equipe utiliza nossos mais de 60 anos de experiência para treinar organizações de todos os tipos e tamanhos em 6 continentes com nossas melhores práticas comprovadas. Para impulsionar o seu Growth Pipeline futuro, visite a Frost & Sullivan em http://www.frost.com.

Contato da Curia:

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com