I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 08/2023, hvori det blev offentliggjort, at Totalbanken A/S og Sparekassen Danmark ønsker at fusionere, meddeles det hermed, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dags dato har godkendt den ønskede fusion, hvilket er en af betingelserne for fusionens gennemførelse.

