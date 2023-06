Rackspace Technology ernennt visionären Technologieexperten Srini Koushik zum globalen Leiter neuer Ausgründung – Foundry for Generative AI by Rackspace

SAN ANTONIO, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT) – ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen – hat heute die Ernennung des CTO von Rackspace Technology, Srini Koushik, zum globalen Leiter der neuen Ausgründung des Unternehmens, Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR™) , bekanntgegeben.



In einer kürzlich von Rackspace durchgeführten Umfrage unter mehr als 1.400 IT-Entscheidungsträgern gaben 90 Prozent der Befragten an, dass ihre Bemühungen um die Modernisierung der Cloud durch den Wunsch motiviert sind, KI-Technologien zu nutzen.

Rackspace Technology ist seit seiner Gründung in San Antonio in den späten 1990er-Jahren ein Vorreiter in Sachen Innovation. Das Unternehmen kann auf eine lange Geschichte von Branchenpremieren zurückblicken: Es war eines der ersten Unternehmen, das Web-Hosting und eine gehostete private Cloud angeboten hat, und hat in Zusammenarbeit mit der NASA eine öffentliche OpenStack-Cloud eingeführt. Jetzt unterstützt Rackspace seine Kunden bei ihrer Multicloud-Reise und ermöglicht die Transformation der Kunden durch die schnelle Anpassung der generativen KI.

„Der Markt für generative KI entwickelt sich in einem Tempo, wie wir es seit dem Aufkommen der Technologie und sicherlich in meiner 30-jährigen Karriere noch nicht gesehen haben. Unser neues Spin-up FAIR adressiert die dringenden Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe, indem es die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von generativen KI-Lösungen in allen Branchen beschleunigt“, so Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. „Als Pure-Play-Multicloud-Anbieter bauen wir auf unsere branchenführenden Public- und Private-Cloud-Lösungen auf, um unsere große installierte Basis von über 20.000 Kunden in allen Segmenten dabei zu unterstützen, Innovationen in ihren Unternehmen mithilfe generativer KI voranzutreiben. FAIR arbeitet mit der Geschwindigkeit eines Start-ups, um die sich rasch entwickelnden Bedürfnisse dieser Kunden zu erfüllen, was für unseren gemeinsamen Erfolg von entscheidender Bedeutung sein wird.“

Maletira lobte auch den seit über 35 Jahren in der Technologiebranche führenden und erfahrenen Visionär Srini Koushik für die Übernahme der Rolle als globaler Leiter von FAIR und verwies auf seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Umsetzung.

Koushik ist seit 2021 Chief Technology Officer bei Rackspace Technology und verantwortlich für Technologiestrategie und Roadmap, Thought Leadership, Informationstechnologie und Sicherheit. Koushik wird seine Aufgaben als CTO beibehalten und gleichzeitig die Ausgründung FAIR leiten.

„Die Konvergenz von Cloud Computing und KI hat eine transformative Revolution ausgelöst, die den Zugang zu künstlicher Intelligenz demokratisiert und das Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten mit KI einläutet“, so Srini Koushik, CTO von Rackspace Technology und Global Leader für FAIR. „Wann immer unsere Kunden von der neuesten Technologie profitieren wollten, waren wir mit innovativen Lösungen zur Stelle. Vom Webhosting über die erste öffentliche Cloud auf Basis von OpenStack bis hin zur Modernisierung von Anwendungs- und Daten-Workloads in der Cloud – Rackspace hat ihnen geholfen. Wenn unsere Kunden mit generativer KI neue Wege beschreiten, werden wir sie dabei unterstützen, Vorreiter auf ihrem Weg der Transformation zu werden, indem wir den verantwortungsvollen und nachhaltigen Einsatz von KI-Lösungen vorantreiben.“

Vor seiner Tätigkeit bei Rackspace Technology war Koushik General Manager und Managing Partner für Hybrid Cloud Advisory Services bei IBM Consulting. Dort arbeitete er eng mit CIOs zusammen, gestaltete deren Hybrid-Cloud-Strategien und förderte Innovationen. Zuvor war er CIO und CTO bei Magellan Health, wo er eine exponentielle IT-Organisation aufbaute, die dem Unternehmen half, seinen Umsatz innerhalb von vier Jahren zu verdoppeln. Koushik war auch President und CEO von NTT Innovation Institute Inc., einem im Silicon Valley ansässigen Start-up-Unternehmen, das vielseitige Cloud-Plattformen für digitale Unternehmen entwickelt. In seiner früheren Laufbahn hatte er Führungspositionen bei HP, Nationwide Insurance und IBM inne.

Koushik hat zahlreiche Auszeichnungen für sein innovatives Denken und seine dynamische Führung erhalten. Im Jahr 2023 wurde er in die CIO Hall of Fame aufgenommen und erhielt den Global Ohio CIO ORBIE®. Koushik wurde bereits zweimal zum IBM Distinguished Engineer ernannt und ist Mitglied der IBM Academy of Technology. Zu seinen weltweiten Auszeichnungen gehören der Sustainable IT Social Impact Award (2023), Computerworld Premier 100 Leader (2014), ein Elite 8 CIO (2002) und Infoworld's Top 25 CTOs (2004). Koushik ist außerdem Mitglied in den Beiräten von GmbH, SustainableIT.org, Platform9 und Clarigent Health.

FAIR ist ein bahnbrechendes globales Unternehmen, das sich der Beschleunigung der sicheren, verantwortungsvollen und nachhaltigen Einführung von generativen KI-Lösungen in allen Branchen verschrieben hat. FAIR will ein Multiplikator sein, um die pragmatische und sichere, anwendungsfallbezogene Einführung generativer KI in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen. Es baut auf den einzigartigen IP- und Multicloud-Fähigkeiten von Rackspace Technology und seiner globalen Präsenz auf, um Folgendes zu fördern:

Skalierte und globale KI/ML, MLOps, Analytics, DataOps sowie Anwendungs- und Datenmodernisierung für die Cloud.

Open Innovation wird von branchenführenden Partnerschaften mit AWS, Azure, Google Cloud und einem erweiterten Ökosystem von Open-Source-KI-Anbietern unterstützt,

KI-Private-Cloud-Funktionen, einschließlich GPU-basiertem High-Performance-Computing, Speicherlösungen mit geringer Latenz, wie Rackspace Data Freedom, und sichere Netzwerke in mehr als 30 globalen Rechenzentren, um sich auf die Kinetik der Daten zu konzentrieren, die für die Erstellung fortschrittlicher KI-Modelle in einer privaten, sicheren und bedarfsgerechten Umgebung erforderlich sind.



Generative KI-Angebote zur Steigerung des Kundenerfolgs

FAIR Generative AI Ideation Workshop : Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung.

: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. FAIR Generative AI Incubate : Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten.

: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. FAIR Generative AI Industrialize: Eine systematische Anstrengung, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren.



Klicken Sie hier, um sich für den FAIR Generative AI Ideation Workshop anzumelden.

Klicken Sie hier ,um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit Hilfe von generativer KI grenzenlose Kreativität freisetzen können.

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

