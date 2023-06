FloQast et BDO Germany annoncent un partenariat de conseil stratégique

LONDRES, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast, une société fournissant des logiciels d'automatisation des workflows de comptabilité créée par des comptables, pour des comptables, a annoncé aujourd'hui un partenariat de mise en œuvre stratégique avec BDO Germany pour la mise en œuvre de FloQast dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Grâce à ce partenariat, FloQast tirera parti de l'expertise de BDO Germany afin de poursuivre son expansion internationale dans la région DACH, une zone de croissance prioritaire pour l'entreprise. Pour BDO Germany, cette alliance reflète l'engagement de l'entreprise à favoriser l'innovation et la modernisation numériques dans le secteur de la finance et de la comptabilité.



« Nous sommes très heureux d'avoir créé cette alliance avec BDO comme partenaire de mise en œuvre dans la région DACH », a commenté Adam Zoucha, directeur général de FloQast EMEA. « BDO possède une excellente réputation et compte de nombreuses années d'expérience en ce qui concerne le conseil en transformation. Nous sommes persuadés que cela nous permettra de faire avancer davantage le développement des cadres de comptabilité modernes dans la région DACH. »

Cette alliance est le premier partenariat de ce genre annoncé par FloQast dans la région EMEA depuis son lancement opérationnel officiel en 2021.

« On observe une forte demande de solutions logicielles pouvant satisfaire aux exigences de conformité et de gestion des données dans le secteur financier. Nous constatons cela encore et encore dans notre travail quotidien. Nous nous réjouissons donc réellement d'améliorer davantage nos services de conseil très populaires dans le domaine de la transformation numérique et des processus financiers grâce à cette alliance avec FloQast », a déclaré Melanie Schunk, associée et responsable du groupe de conseil en reporting et comptabilité chez BDO.

« Notre équipe pluridisciplinaire possède une expertise exceptionnelle en ce qui concerne la comptabilité et les processus financiers sous-jacents, ainsi que de nombreuses années d'expérience en intégration de systèmes et en gestion des données », a ajouté Ralf Widdig, associé et responsable des conseils en performance et informatique chez BDO. « Ce partenariat avec FloQast nous octroie une position idéale pour aider nos clients dans leur transformation financière. »

L'équipe EMEA de FloQast dessert ses clients dans plus de 20 pays européens et continue de développer sa clientèle rapidement.

À propos de FloQast

FloQast propose un logiciel d'automatisation des workflows permettant aux entreprises de mettre en œuvre l'excellence comptable. S'étant vu accorder la confiance de plus de 2 200 équipes comptables, dont Emma Sleep, Mister Spex, GetYourGuide et Zoom, FloQast a été créée par des comptables, pour des comptables, afin d'améliorer le mode de fonctionnement des équipes comptables. FloQast permet aux clients de simplifier les processus tels que les rapprochements automatisés, les demandes de documents et d'autres workflows qui ont un impact sur la clôture mensuelle, les rapports financiers et le calcul des salaires, et est régulièrement classée n° 1 sur tous les sites d'avis d'utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur FloQast.com.

À propos de BDO Germany

Avec plus de 2 500 employés et 27 bureaux, BDO est l'une des plus importantes sociétés en ce qui concerne les services d'audit et connexes, le conseil en fiscalité, le conseil en droit des affaires et les services consultatifs en Allemagne. En 2022, le groupe BDO en Allemagne a réalisé un chiffre d'affaires de 347 millions d'euros, soit une hausse de 14 %. Les clients en audits financiers comprennent la société Dax SAP, l'entreprise familiale Haniel, le groupe alimentaire Theo Müller et Citigroup Global Markets Europe AG. La société allemande BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft est un membre fondateur du réseau BDO international (1963), qui compte plus de 111 000 employés dans 164 pays et a généré un chiffre d'affaires de 12,8 milliards dollars US.

