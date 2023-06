French English

NFL BIOSCIENCES : MONTÉE AU CAPITAL DE GB HOLDING PAR EXERCICE DE BSA POUR 0,5 M€ ET ENGAGEMENT DE CONSERVATION D’ACTIONS

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, a été informée de l’exercice des 100 000 bons de souscription d’action (« BSA ») détenus par la société GB Holding, holding de Monsieur Gérard Leduc, donnant lieu à la création de 1 000 000 d’actions nouvelles. GB Holding détient au 29 juin 2023, 850 000 titres représentant 11,17% du capital de NFL Biosciences et s’est engagée à conserver la totalité des actions détenues à ce jour pendant une durée de 9 mois minimum.

Gérard Leduc est un entrepreneur reconnu du secteur pharmaceutique, il a notamment fondé, dirigé et vendu Ethypharm, un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans les pathologies du Système Nerveux Central (SNC) et les Injectables Hospitaliers qui comptait plus de 800 salariés. Depuis juillet 2018, GB Holding détenait 100 000 BSA exerçables jusqu’au 2 juillet 2023 au prix de 0,50 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal. Leur exercice représente un apport en numéraire de 0,5 M€ pour la Société et donne lieu à l’émission de 1 000 000 d’actions nouvelles. GB Holding a pris un engagement de conservation, auprès d’Invest Securities, portant sur 850 000 actions souscrites dans le cadre de l’exercice des BSA, pendant 9 mois suivant la date de règlement-livraison des actions nouvelles, soit jusqu’au 31 mars 2024. Les actions nouvelles ont été émises ce jour par la Société et immédiatement assimilables aux actions existantes (code ISIN FR0014003XT0).

À l’occasion de l’exercice de ses BSA, Monsieur Leduc a déclaré « Je suis ravi de continuer à contribuer au succès de NFL Biosciences. Les produits pour traiter les addictions ont toujours été d’un grand intérêt pour moi. Le NFL-101, pour le sevrage tabagique, est un produit potentiellement révolutionnaire avec un tout nouveau mécanisme d’action. Il pourrait changer la façon dont cette addiction est traitée jusqu’à présent ».

Ignacio Faus, Président-directeur général de NFL Biosciences déclare « Dès sa fondation, Monsieur Leduc avait choisi de soutenir NFL Biosciences en participant à la première levée de fonds de la société. Aujourd’hui, nous pensons que sa décision d’exercice de BSA et de conservation d’actions NFL Biosciences est une preuve de sa confiance dans le potentiel de nos candidats médicaments et en particulier de NFL-101 pour le sevrage tabagique dont les premiers résultats des deux études cliniques sont attendus aux 3ème et 4ème trimestres 2023. »

À l’issue de l’exercice des BSA détenus par GB Holding, le capital de NFL Biosciences est porté à 7 606 769 actions, contre 6 606 769 avant exercice.

Les caractéristiques détaillées du capital et du capital potentiel avant cet exercice de BSA sont notamment indiquées dans le Rapport financier annuel 2022 mis à disposition le 28 avril 2023 et disponible sur le site internet de la Société, page « Documentation » : https://www.nflbiosciences.com

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net - 01 53 65 68 68

Pièce jointe