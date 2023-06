CCC annonce un contrat GÀG de 418 M $ avec la Colombie pour des véhicules blindés légers de GDLS-Canada

English French

OTTAWA, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) de 418 millions de dollars avec le ministère colombien de la Défense nationale pour 55 véhicules blindés légers produits par General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada). Dans le cadre du contrat GÀG de la CCC, GDLS-Canada concevra, fabriquera, testera, livrera et assurera le soutien en service des 55 véhicules sur une période de six ans.



Basée à London, en Ontario, GDLS-Canada est un leader mondial dans le domaine des plates-formes de véhicules blindés légers et de l'intégration de sous-systèmes. Elle emploie environ 1 750 personnes et soutient 9 300 emplois directs et indirects par l'intermédiaire de sa chaîne d'approvisionnement.

Le contrat GÀG de la CCC s'appuie sur les relations diplomatiques et économiques de longue date entre le Canada et la Colombie. En 2013, la CCC a signé un contrat GÀG similaire d'une valeur de 65 millions de dollars avec le ministère colombien de la Défense nationale pour véhicules blindés légers produits par GDLS-Canada.

La CCC est l'agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes comme GDLS-Canada à établir des relations commerciales fructueuses avec des gouvernements étrangers.

Chaque contrat GÀG signé avec la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une assurance de l'exécution du contrat et de l'alignement sur les attentes du Canada en matière de conformité à l'intégrité. Pour savoir comment les contrats GÀG du Canada soutiennent le commerce responsable de la défense, contactez la CCC.

"La CCC est fière de soutenir le commerce de la défense en facilitant la vente de technologies et d'expertise canadiennes de pointe à la Colombie, un partenaire mondial de l'OTAN." – Bobby Kwon, président et chef de la direction de la CCC .



. "Ce nouveau contrat GÀG avec la CCC aidera GDLS-Canada à soutenir la production nationale et à contribuer à la réalisation des priorités de la politique publique canadienne, y compris le travail essentiel de réconciliation économique avec les peuples autochtones." – Jason Alejandro Monahan, vice-président et directeur général de General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada).

Dans le cadre de la modernisation des forces colombiennes et des efforts de normalisation de l'OTAN, le gouvernement colombien a récemment conclu des achats similaires auprès d'autres pays alliés tels que les États-Unis et les partenaires européens.

Le contrat GÀG a été attribué à la CCC en décembre 2022 et comprend des dispositions strictes en matière d'utilisation finale qui régissent la manière dont l'armée nationale colombienne a accepté d'utiliser les véhicules blindés légers fabriqués au Canada.

