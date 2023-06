Signaux Girod : Résultats semestriels 2018/2019

English French



SIGNAUX GIROD

(ISIN : FR0000060790)

RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2018/2019

Le conseil d’administration a arrêté le 27 juin 2019 les comptes consolidés du semestre clos le 31 mars 2019.

En millions d’euros 2018/2019 2018/2019 2017/2018 Variations 2017/2018 1er semestre 1er semestre 1er semestre (M€) Exercice Du 01/10/2018 Du 01/10/2018 Du 01/10/2017 Du 01/10/2017 Au 31/03/2019

IFRS 15* Au 31/03/2019

IAS 18** Au 31/03/2018*** Au 30/09/2018 Chiffre d’affaires 46.6 46.9 46.9 - 0.3 97.8 Résultat opérationnel courant - 3.0 - 3.0 - 1.7 - 1.3 - 1.1 Résultat opérationnel - 2.8 - 2.8 - 2.2 - 0.6 - 5.6 Résultat net consolidé - 3.2 - 3.2 - 0.9 - 2.3 - 3.3 Résultat net part du groupe - 3.2 - 3.2 - 0.9 - 2.3 - 3.4

* application de la nouvelle norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » à compter du 1er octobre 2018.

** présentation des données sous l’ancienne norme de comptabilisation des produits IAS 18.

*** données 31/03/2018 retraitées suite au reclassement de la société SIP en « Résultat net des activités abandonnées ou cédées ».

Compte tenu de l’impact peu significatif de la première application de la nouvelle norme IFRS 15 sur l’évaluation et la comptabilisation du chiffre d’affaires (CA : -0.3 M€), la colonne « Variations » a été calculée à partir des données du 1er semestre 2019 traitées sous la nouvelle norme.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est stable sur cette période.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du premier semestre subit une baisse suite à une activité insuffisante sur le périmètre signalisation France et à l’impact financier du traitement et de la régularisation d’une défaillance de management sur notre filiale marocaine.

Signalisation France (65.4 % du C.A. groupe – ROC : - 2.6 M€) :

Les mois de décembre 2018 et janvier 2019 ont connu un ralentissement d’activité exceptionnel et la reprise amorcée en février et mars 2019 n’a pas permis au chiffre d’affaires de couvrir les charges fixes du semestre.

Sociétés spécialisées (9.4 % du C.A. groupe – ROC : + 0.1 M€) :

L’activité de ce pôle progresse et affiche un ROC positif. Celui-ci augmente de 0.1 M€ par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.

Activités internationales (25.2 % du C.A. groupe – ROC : - 0.5 M€) :

Les filiales internationales poursuivent leur développement et ont généré un chiffre d’affaires et un ROC conformes aux attentes après neutralisation des effets des difficultés rencontrées sur la filiale marocaine.

Le niveau de notre trésorerie conjugué à la faiblesse de notre endettement, nous permet de disposer d’un horizon de financement suffisant de nos activités.

Au regard du redressement observé depuis le mois de février, nous maintenons nos objectifs fixés en début d’exercice avec une rentabilité prévue sur ce second semestre supérieure à celle de la même période sur l’exercice précédent.

Les comptes semestriels sont disponibles sur notre site : www.girod-group.com

