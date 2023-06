CSL dévoile son Rapport de développement durable 2022

English French

MONTRÉAL, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de services de transport maritime responsable, a dévoilé aujourd'hui son Rapport de développement durable 2022. Publié annuellement, le rapport souligne les réalisations de CSL dans des domaines clés tels que la décarbonisation, la prévention de la pollution marine, le bien-être des employés, l'engagement communautaire et la gouvernance d'entreprise.



« Notre rapport vise à informer et à habiliter nos clients, nos employés, nos fournisseurs et nos communautés en partageant ouvertement nos efforts pour la promotion d'un avenir durable pour le transport maritime et le monde en général », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction. « D'année en année, nous avons constamment amélioré notre rapport pour l'aligner aux priorités de nos parties prenantes et aux plus hautes normes en matière de divulgation. »

Points saillants du Rapport 2022

Environnement

Réduction de 80 % des émissions sur l'ensemble du cycle de vie grâce à l'utilisation de biocarburant B100 sur huit navires

8 % de l'énergie totale consommée par les navires de CSL est renouvelable

Augmentation de 15 % du recyclage en pourcentage du total des déchets sur les navires de CSL

Réduction de 90 % de l'utilisation de bouteilles d'eau en plastique dans la flotte des Amériques de CSL

Société

Taux de fréquence des accidents avec perte de temps de 0,5

47 % des nouveaux employés à terre sont des femmes

Don de 1 % du bénéfice net total à des œuvres de bienfaisance et à des secours en cas de catastrophe

Classement de l'entreprise parmi les Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes et parmi les Meilleurs employeurs de Montréal

Gouvernance

100 % des employés ont suivi une formation sur la conformité



Le Rapport 2022 fournit des données transparentes sur les progrès de CSL dans la réalisation de ses objectifs de développement durable et son alignement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les résultats de performance sont divulgués dans un tableau de bord ESG par rapport à la norme du secteur du transport maritime du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

« Alors que CSL explore de nouveaux et excitants horizons dans le secteur maritime, notre engagement inébranlable envers les gens et l'environnement demeurera toujours au cœur de nos activités », a poursuivi M. Martel. « Nous donnerons toujours la priorité aux décisions et aux pratiques qui ont un impact positif et significatif sur les gens et notre planète. »

Cliquez ici ou visitez le site internet de CSL à www.cslships.com\fr pour lire ou télécharger le Rapport de développement durable 2022 de CSL.

Le Groupe CSL est un leader mondial de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Son siège social est situé à Montréal, avec des opérations couvrant les Amériques, l'Australie, l'Europe et l'Afrique. Chaque année, CSL transporte des millions de tonnes de marchandises pour des clients opérant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514-653-8854| brigitte.hebert@cslships.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5287368-3b25-4469-928e-5239b9d7bd16/fr