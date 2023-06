English Finnish

Enento Group Oyj Pörssitiedote 29.6.2023 klo 21.40

Enento Group on pannut merkille yhtiön osakkeen viimeaikaiset kurssimuutokset

Enento Group Oyj:n (”Enento Group” tai ”Yhtiö”) hallitus on pannut merkille Yhtiön osakkeen viimeaikaiset kurssimuutokset sekä viimeaikaiset mediaraportit Enento Groupin suorituskyvystä ja viime aikoina julkaistut pankkien analyytikkoraportit Enento Groupin osakkeen hinnan tasosta suhteessa sen suorituskykyyn sekä spekulaatiot Enento Groupin olevan mahdollinen ostotarjouskohde. Yhtiö toteaa, että sille toimitetaan aika ajoin ehdotuksia liittyen Enento Groupia koskeviin transaktioihin, ja Yhtiön hallitus harkitsee ja arvioi erilaisia vaihtoehtoja Enento Groupin ja sen osakkeenomistajien etujen turvaamiseksi. Yhtiö jatkaa markkinoiden päivittämistä soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.