大手企業と世界的な専門家が新しい「未来の建築」国際会議(Tomorrow.Building World Congress)に参加

スペイン・バルセロナ発, June 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB、ベントレー(Bentley)、Drees & Sommer、サムスン物産(Samsung C&T Corporation) 、Schréder、Senerなど、ディスラプティブな精神とイノベーションへのコミットメントで広く知られる企業が、建設業界をより循環的、効率的、かつ強靭化するための最新のイノベーションを紹介する。



この会議には、母国バルバドスの伝統的な工法に基づき、環境にやさしく強靭なデザインを開発する建築家・エンジニアのアリッサ=アモール・ギボンズ (Alyssa-Amor Gibbons) や、15分都市のコンセプトの「生みの親」とされる都市計画家のカルロス・モレノ (Carlos Moreno) 、気候変動の危機に取り組む世界の主要都市による世界的ネットワークであるC40の計画・都市デザイン担当ディレクターのエレーヌ・シャルティエ (Helène Chartier)、スペイン建築家協会高等評議会2030オブザバトリー (2030 Observatory of the High Council of Colleges of Architects of Spain) ディレクターのアンジェラ・バルデロウ(Ángela Baldellou) など、オピニオンリーダーが集まる。

デジタルで持続可能な建設、ビルのリノベーションと脱炭素化、スマートビルとインフラ、循環経済、施設管理、プロップテック (PropTech) などのテーマが、「未来の建築」国際会議の基本方針の核となる。このイベントでは、環境への負荷が少なく、さまざまなエネルギー資源を利用できる新しい建築の構築に貢献することを目指す。

デジタルで持続可能な建設

「未来の建築」国際会議のディレクターであるイオネ・ルーテ (Ione Ruete) は、「3日間、バルセロナには、新たな建設に関するエコシステムが集まり、BIM (ビルディング・インフォメーション・モデリング)、デジタルツイン、ロボティクスがどのように未来の都市を改善し、気候変動との闘いに、より密接に関係する都市生活者のニーズを満たすことができるかを示す」と語る。

このイベントでは、建設分野におけるイノベーションの世界的なベンチマークとなることを目標に掲げ、11月8日に開催される、革新的な新興プロジェクト向けのピッチコンテストの募集を開始する。

「未来の建築」国際会議は、「未来の交通」(Tomorrow.Mobility) および 「未来のブルーエコノミー」(Tomorrow.Blue Economy)とともに、都市や都市のイノベーションに焦点を当てる、世界最大のイベントであるスマートシティエキスポ世界会議の一環として、共同で開催される。

報道担当者向け問い合わせ先:

サルバドール・ビラルビナ (Salvador Bilurbina)

メール:sbilurbina@firabarcelona.com

電話:+34628162674