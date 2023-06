LHV Bank Limitedi finantsjuhiks saab Rachelle Frewer

English Estonian

Alates 2. jaanuarist 2024 saab AS-i LHV Group tütarettevõtte LHV Bank Limitedi finantsjuhiks Rachelle Frewer, kes määratakse ühtlasi ka ettevõtte juhtkonna liikmeks. Rachelle Freweri liitumise eelduseks on regulaatoripoolne heakskiit.



Rachelle on kogenud finantsjuht ja juhtkonna liige, kes on töötanud finantssektoris üle 20 aasta. Ta on hetkel Moneycorp Groupi kuuluvate Moneycorp Bank Limitedi ja Moneycorp Europe S.A finantsjuht ja kuulub nende ettevõtete juhtkonda. Enne Moneycorpiga liitumist, aastatel 2019–2022 oli Rachelle Wyelands Banki finantsjuht. Rachelle on omandanud raamatupidamise ACA kvalifikatsiooni KPMG-s. Tal on lai kogemus töötamisest erinevate suurte ja väiksemate finantsinstitutsioonidega, kandes juhtivaid rolle finants-, treasury, operatsioonide, investorsuhete ja vastavuskontrolli valdkonnas. Lisaks on Rachelle Ehitusinseneride Instituudi (The Institute of Civil Engineers) finants-, kindlustandva- ja riskikomitee liige ning Paxton Management Company Limitedi juhtkonna liige.



Rachelle Frewerile ja temaga seotud isikutele ei kuulu LHV Groupi aktsiaid.



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 940 inimese. LHV pangateenuseid kasutab mai lõpu seisuga 400 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 129 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 160 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.







Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee