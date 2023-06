French English

LEXIBOOK PUBLIE DES RÉSULTATS ANNUELS DE SON EXERCICE 2022/2023 TRÈS SATISFAISANTS

Chiffre d’affaires annuel historique à 51 , 2M€ (+13 , 3%)

Progression de la marge brute de 3 , 9 M€ à 53 , 8% (+1 , 6 points)

Campagne de publicité digitale européenne massive

Maintien du REX et du RN à des niveaux élevés pour la 3 ème année c onsécutive

Belles perspectives pour l’exercice 2023-24. Démarrage aux USA





Courtabœuf (France), le 30 juin 2022 à 7h00 – Lexibook, leader français des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants (ISIN : FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers annuels pour l’exercice clos au 31 mars 2023. Ces états financiers ont été arrêtés par le Directoire le 28 juin 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel.

En K€ 31 MARS 2023 31 MARS 2022 Variation % Chiffre d'affaires net 51 237 45 249 +13,2% Marge brute 27 951 23 612 +18,4% EBITDA 4 697 5 426 -13,4% Résultat d'exploitation 4 251 4 337 -2,0% Résultat net 3 042 3 745 -18,8%

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook, a commenté : « Après 3 années consécutives de croissance, le Groupe signe à nouveau une année très satisfaisante en progression grâce au développement des ventes en ligne et au succès des nouveautés sur la période. Nous avons renforcé considérablement la notoriété de la marque au niveau international grâce à une campagne de communication digitale sans précédent, générant plus d’un milliard d’impressions. Financièrement, le Groupe est plus solide et a les moyens de ses ambitions : les fonds propres atteignent un niveau historiquement haut à 12M€ et le gearing se réduit malgré la hausse d’activité. L’exercice fiscal 2023-24 démarre aussi sur une belle dynamique, nous sommes donc très optimistes sur la nouvelle année fiscale, d’autant plus si les niveaux de parité et de fret se maintiennent aux niveaux actuels. »

En K€ 31 MARS 2023 31 MARS 2022 Variation % Chiffre d'affaires net 51 237 45 249 13,2% Coûts d'achat des produits vendus -23 286 -21 637 7,6% Marge brute 27 951 23 612 18,4% Services Extérieurs -14 848 -10 753 38,1% Taxes (hors impôt société) -93 -82 13,2% Dépenses de personnel -4 965 -4 474 11,0% Autres produits et charges d'exploitation -3 794 -3 966 -4,3% EBITDA 4 697 5 426 -13,4% Résultat d'exploitation 4 251 4 337 -2,0% Coût de l'endettement net -432 -318 35,9% Intérêts nets relatifs aux contrats de location -31 -38 -19,4% Autres produits et charges financiers -483 21 -2403,9% Résultat financier -946 -335 181,9% Résultat courant avant impôt 3 306 4 002 -17,4% Impôt sur le résultat -263 -257 2,4% Résultat net 3 042 3 745 -18,8%

Chiffre d'affaires et marge :

L’année fiscale 2022-23 est particulièrement satisfaisante pour le Groupe Lexibook. Les choix stratégiques s’avèrent payants et ont permis de poursuivre une dynamique positive de croissance rentable. Le Groupe a ainsi enchainé 15 trimestres consécutifs de croissance sur les années 2020 à 2022. L’activité est restée très porteuse grâce aux nouveaux produits à fort potentiel, aux licences phares en portefeuille et à l’explosion des ventes digitales en France et à l’international. Au global sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’est clôturé à un niveau historique jamais atteint par Lexibook à 51,2M€ (+13,3%). Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) et le CA non FOB progressent de concert, témoignant de l’engouement pour les produits du Groupe par la distribution internationale.

Sur l’année fiscale complète, la France représente 38% du CA et progresse de 17%. L’international tire aussi la croissance et bénéficie d’un potentiel important.

En termes de produits, la progression des ventes est tirée par les jouets, l’horlogerie, les instruments de musique et les talkies-walkies grâce aux nouveautés sur les marques propres du Groupe et aux produits sous licence. La croissance des ventes est spectaculaire sur les jouets (+29%) qui représentent désormais 44% du CA total, avec le succès des gammes de robots Powerman®, les véhicules radio-commandés Crosslander® mais aussi les produits éducatifs et les jeux électroniques. Les réveils, les produits audio et musicaux connaissent aussi un engouement particulier avec des croissances respectives de +12%, +10% et +10%.

Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, et Harry Potter.

Enfin, la digitalisation du Groupe porte ses fruits : les ventes digitales sont en très forte progression tant en France que sur les différents marchés Européens, notamment grâce à une campagne de marketing digitale massive et d’envergure européenne sur les nouveautés du Groupe. Cette campagne aura permis de générer plus d’un milliard d’impressions digitales sur les produits du Groupe, principalement en Europe, contribuant à renforcer la notoriété de la marque Lexibook à un niveau inégalé à ce jour.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d’éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :

LEXIBOOK PUBLIE DES RÉSULTATS ANNUELS DE SON EXERCICE 2022/2023 TRÈS SATISFAISANTS

Chiffre d’affaires annuel historique à 51 , 2M€ (+13 , 3%)

Progression de la marge brute de 3 , 9 M€ à 53 , 8% (+1 , 6 points)

Campagne de publicité digitale européenne massive

Maintien du REX et du RN à des niveaux élevés pour la 3 ème année c onsécutive

Belles perspectives pour l’exercice 2023-24. Démarrage aux USA





Courtabœuf (France), le 30 juin 2022 à 7h00 – Lexibook, leader français des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants (ISIN : FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers annuels pour l’exercice clos au 31 mars 2023. Ces états financiers ont été arrêtés par le Directoire le 28 juin 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel.

En K€ 31 MARS 2023 31 MARS 2022 Variation % Chiffre d'affaires net 51 237 45 249 +13,2% Marge brute 27 951 23 612 +18,4% EBITDA 4 697 5 426 -13,4% Résultat d'exploitation 4 251 4 337 -2,0% Résultat net 3 042 3 745 -18,8%

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook, a commenté : « Après 3 années consécutives de croissance, le Groupe signe à nouveau une année très satisfaisante en progression grâce au développement des ventes en ligne et au succès des nouveautés sur la période. Nous avons renforcé considérablement la notoriété de la marque au niveau international grâce à une campagne de communication digitale sans précédent, générant plus d’un milliard d’impressions. Financièrement, le Groupe est plus solide et a les moyens de ses ambitions : les fonds propres atteignent un niveau historiquement haut à 12M€ et le gearing se réduit malgré la hausse d’activité. L’exercice fiscal 2023-24 démarre aussi sur une belle dynamique, nous sommes donc très optimistes sur la nouvelle année fiscale, d’autant plus si les niveaux de parité et de fret se maintiennent aux niveaux actuels. »

En K€ 31 MARS 2023 31 MARS 2022 Variation % Chiffre d'affaires net 51 237 45 249 13,2% Coûts d'achat des produits vendus -23 286 -21 637 7,6% Marge brute 27 951 23 612 18,4% Services Extérieurs -14 848 -10 753 38,1% Taxes (hors impôt société) -93 -82 13,2% Dépenses de personnel -4 965 -4 474 11,0% Autres produits et charges d'exploitation -3 794 -3 966 -4,3% EBITDA 4 697 5 426 -13,4% Résultat d'exploitation 4 251 4 337 -2,0% Coût de l'endettement net -432 -318 35,9% Intérêts nets relatifs aux contrats de location -31 -38 -19,4% Autres produits et charges financiers -483 21 -2403,9% Résultat financier -946 -335 181,9% Résultat courant avant impôt 3 306 4 002 -17,4% Impôt sur le résultat -263 -257 2,4% Résultat net 3 042 3 745 -18,8%

Chiffre d'affaires et marge :

L’année fiscale 2022-23 est particulièrement satisfaisante pour le Groupe Lexibook. Les choix stratégiques s’avèrent payants et ont permis de poursuivre une dynamique positive de croissance rentable. Le Groupe a ainsi enchainé 15 trimestres consécutifs de croissance sur les années 2020 à 2022. L’activité est restée très porteuse grâce aux nouveaux produits à fort potentiel, aux licences phares en portefeuille et à l’explosion des ventes digitales en France et à l’international. Au global sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’est clôturé à un niveau historique jamais atteint par Lexibook à 51,2M€ (+13,3%). Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) et le CA non FOB progressent de concert, témoignant de l’engouement pour les produits du Groupe par la distribution internationale.

Sur l’année fiscale complète, la France représente 38% du CA et progresse de 17%. L’international tire aussi la croissance et bénéficie d’un potentiel important.

En termes de produits, la progression des ventes est tirée par les jouets, l’horlogerie, les instruments de musique et les talkies-walkies grâce aux nouveautés sur les marques propres du Groupe et aux produits sous licence. La croissance des ventes est spectaculaire sur les jouets (+29%) qui représentent désormais 44% du CA total, avec le succès des gammes de robots Powerman®, les véhicules radio-commandés Crosslander® mais aussi les produits éducatifs et les jeux électroniques. Les réveils, les produits audio et musicaux connaissent aussi un engouement particulier avec des croissances respectives de +12%, +10% et +10%.

Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, et Harry Potter.

Enfin, la digitalisation du Groupe porte ses fruits : les ventes digitales sont en très forte progression tant en France que sur les différents marchés Européens, notamment grâce à une campagne de marketing digitale massive et d’envergure européenne sur les nouveautés du Groupe. Cette campagne aura permis de générer plus d’un milliard d’impressions digitales sur les produits du Groupe, principalement en Europe, contribuant à renforcer la notoriété de la marque Lexibook à un niveau inégalé à ce jour.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d’éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :

31 MARS 2023 31 MARS 2022 Chiffre d'affaires net 51 236 987 45 248 664 Coûts d'achat des produits vendus -23 285 934 -21 636 701 Marge brute 27 951 053 23 611 963 Taux de marge brute 54,6% 52,2% Impact net de change -401 341 13 985 Marge brute retraitée 27 549 712 23 625 948 Taux de marge brute retraitée 53,8% 52,2% Participations publicitaires 6 524 906 4 467 185 Royalties 3 619 083 3 035 116 Marge 4 nets retraitée 17 405 723 16 123 647 Taux de marge 4 nets retraitée 34,0% 35,6%

Grâce aux augmentations de prix ciblées en 2022 et au lancement de nouveautés à forte marge, la marge brute retraitée des effets de change progresse de 1,6 points pour s’établir à 53,8%. La progression de celle-ci de 3,9 M€ est rendue possible grâce aux augmentations de prix et de volumes dans un contexte de hausse des matières premières permettant des économies d’échelles et l’optimisation des coûts logistiques, et ce malgré des coûts de fret toujours à un niveau très élevé par rapport à la période « avant Covid ».

Cette progression de la marge brute se retrouve partiellement sur la marge 4 net retraitée qui se monte à 17,4 M€ vs 16,1 M€ un an plus tôt compte tenu des investissements publicitaires accrus et de la légère augmentation de la part des produits sous licence dans le chiffre d’affaires total.

EBITDA :

L’EBITDA, résultat avant impôts, intérêts financiers, dépréciations et amortissements, est en léger recul pour s’établir à 4,7 M€ vs 5,4 M€. Cette évolution est principalement liée à l’impact de la variation des amortissements et provisions à hauteur de 0,7 M€, l’évolution du résultat d’exploitation en valeur étant très faible.

Résultat d’exploitation :

Profitant d’une dynamique positive, Lexibook a engagé une campagne publicitaire digitale internationale majeure qui a généré plus d’un milliard d’impressions digitales en 1 an sur ses produits sur la zone EMEA, doublée d’une campagne de publicité télévisée en France. Les services extérieurs sont ainsi en hausse de 4,1 M€, essentiellement du fait des dépenses publicitaires accrues et des prestations logistiques liées à la croissance du volume d’activité et de celui des stocks.

Les charges de personnel progressent de 0,5 M€ essentiellement du fait de bonus provisionnés au regard de la hausse d’activité.

Les autres charges d’exploitation sont en léger recul (-0,2 M€) malgré une augmentation des charges de royautés de 0,6 M€ liée à la hausse d’activité en raison de l’amélioration nette des provisions clients/fournisseurs cette année.

Finalement, malgré l’investissement publicitaire conséquent de plus de 2 M€ réalisé en 2022 et à la hausse exceptionnelle des charges de logistique, le résultat d’exploitation du Groupe se maintient à 4,3 M€ vs 4,3 M€ en N-1 grâce à la progression du volume d’activité et à la progression du niveau de marge brute.

Résultat financier :

Le résultat financier, en retrait de 0,6 M€, est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l’évolution des parités USD/EUR, à hauteur de 0,4 M€. Le coût de l’endettement est en augmentation de 0,1 M€ du fait de l’utilisation accrue des lignes de financement court terme, principalement en raison de l’évolution du BFR et en particulier de l’augmentation du niveau de stocks. En effet, dans un contexte d’incertitude sur la fin de pandémie, le Groupe a choisi de sécuriser ses approvisionnements, quitte à supporter sur quelques mois un niveau de stocks plus élevé que de normal.

Les impôts de la période représentent une charge de 0,3 M€ liée à des variations de valeur des actifs d'impôt différés pour -0,2 M€ et à des provisions IS à payer pour 0,4 M€.

Dans ce contexte, le résultat net consolidé au 31 mars 2023 se porte à 3,0 M€ contre 3,7 M€ au 31 mars 2022.

N iveau de stock et d’endettement

L'endettement net est de 6,4 M€ au 31 mars 2023 contre 6,04 M€ au 31 mars 2022. Cette variation résulte principalement de l’obtention de nouveaux emprunts (+3,5 M€), du remboursement des dettes court terme (- 1,1 M€), de la variation de l’affacturage (- 0,9 M€) et de la variation nette de trésorerie (+ 1,2 M€).

Après déduction des fonds de garantie relatifs à l’affacturage s’élevant à 576 K€, l’endettement net du groupe ressort à 5.8 K€ vs 5.5 K€ au 31-03-22.

Compte tenu du niveau de commandes élevé sur les premiers mois de l’année 2023/2024 et de la situation sur la pénurie de composants, le Groupe a choisi de sécuriser ses approvisionnements en faisant venir la marchandise le plus tôt possible. Le niveau de stocks se monte ainsi à 15,5 M€ au 31 mars 2023 vs 12,1 M€ au 31 mars 2022. Ce niveau de stocks répond aux anticipations de productions nécessaires pour honorer les commandes et sécuriser les marges sur l’exercice.

Le taux de dépréciation moyen des stocks est à 6,6 % au 31 mars 2023 versus 7,3 % au 31 mars 2022. Ce taux moyen ressort en baisse du fait de la présence en stock de nombreuses nouveautés et témoigne d’un stock très sain.

Perspectives 20 2 3 -20 2 4

Le Groupe a présenté ses collections 2023 à la distribution internationale et l’accueil des nouveautés a été très positif. Les référencements pour la campagne de Noël 2023 sont excellents et laissent prévoir un nouvel exercice 2023-24 à nouveau en croissance. Le T1 fiscal 22-23 était en croissance de 36% sur le T1 fiscal 21-22, lui-même en croissance de 78% sur l’année précédente. Le référentiel est donc élevé pour le T1 fiscal 2023-24. Néanmoins, le carnet de commandes laisse entrevoir un niveau d’activité similaire à l’année dernière sur le T1 2023-24 et le Groupe entend continuer sur sa lancée de croissance rentable cette année.

Plusieurs extensions de contrats de licence sont en cours de finalisation pour étendre les contrats actuels sur de nouvelles zones, ce qui pourrait avoir un effet accélérateur pour le Groupe sur les prochaines années. Certains sont d’ores et déjà confirmés :

Extension du contrat Paw Patrol sur les USA et le Canada sur les catégories principales (film prévu en juillet 2023)

Extension du contrat Warner sur les USA sur Harry Potter (Echiquiers) et Batman (Flippers).

Lexibook anticipe donc un démarrage de ses ventes aux USA dans les prochains mois, et un décollage sur l’année fiscale 24-25.

Le Groupe pourrait par ailleurs bénéficier d’une part de l’évolution favorable de la parité €/USD si elle se maintenait à ce niveau sur le reste de l’année et d’autre part de l’amélioration des conditions de fret international pour améliorer ses marges.

Calendrier financier 2022/2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 Mars 2023 : le 30 juin 2023





Calendrier financier 2023/2024

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024 : le 28 juillet 2023

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023-2024 : le 15 novembre 2023

Résultats semestriels au 30 septembre 2023 : le 30 novembre 2023

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024 : le 15 février 2024

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-2024 : le 15 mai 2024

Résultats annuels au 31 mars 2024 : le 28 juin 2024

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 Mars 2024 : le 28 juin 2024





A PROPOS DE LEXIBOOK

LEXIBOOK®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de LEXIBOOK est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics.

Contact : David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

Pièces jointes