SpecialtyCo Holdco Belgium publiceert zijn registratiedocument

Brussel, België - 30 juni 2023 (8u00 CEST) - Vandaag kondigt Specialty Holdco Belgium ("SpecialtyCo") (omgedoopt tot Syensqo vóór de afronding van de partiële splitsing van Solvay NV - SOLB) de publicatie aan van zijn registratiedocument.

Het registratiedocument is goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA") op 29 juni 2023 geweest, en is gratis beschikbaar voor beleggers op de maatschappelijke zetel van SpecialtyCo (Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, België). Het registratiedocument kan ook worden geraadpleegd op de website van SpecialtyCo (www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders/syensqo).

Disclaimer

De geplande afsplitsing van Solvay is onderhevig aan algemene marktvoorwaarden en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de definitieve goedkeuring door de Raad van Bestuur van Solvay NV, de toestemming van bepaalde financiers en de goedkeuring van de aandeelhouders op een buitengewone algemene vergadering, en zal naar verwachting voltooid zijn in december 2023. Er kan echter geen zekerheid worden gegeven over de uiteindelijke timing van de scheiding of dat de scheiding daadwerkelijk zal worden voltooid. Solvay NV en Specialty Holdco Belgium SRL ("SpecialtyCo") zullen de markt op de hoogte houden indien en wanneer nodig.

Dit persbericht dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op effecten van Solvay NV of SpecialtyCo, enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de "Prospectusverordening"), en de toewijzing van aandelen van SpecialtyCo aan de aandeelhouders van Solvay SA als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van Solvay SA zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen "aanbod van effecten aan het publiek" vormen in de zin van de Prospectusverordening. SpecialtyCo heeft een registratiedocument opgesteld dat een onderdeel zal worden van het prospectus van SpecialtyCo met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van SpecialtyCo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen gedeeltelijke afsplitsing van Solvay NV. Het registratiedocument is gratis beschikbaar voor beleggers op de website van SpecialtyCo (www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders/syensqo) en de website van Solvay (www.solvay.com) en op de maatschappelijke zetel van SpecialtyCo, Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, België. De goedkeuring van het registratiedocument door de FSMA mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de aandelen van SpecialtyCo om te worden toegelaten tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten.

De verspreiding van dit persbericht kan wettelijk beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden en personen in wiens bezit enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen komt, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order") of (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit persbericht rechtmatig mag worden gecommuniceerd of laten communiceren, (al deze personen samen worden aangeduid als "relevante personen"). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen er niet naar handelen of op vertrouwen.