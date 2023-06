DressMyCrib : La première place de marché alimentée par la réalité augmentée pour la vente de tapis

German French

VILNIUS, Lituanie, 30 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DressMyCrib, la première place de marché au monde pour les revêtements de sol basée sur la réalité augmentée, résout un problème majeur auquel sont souvent confrontés les acheteurs.



DressMyCrib annonce le lancement de sa puissante technologie de réalité augmentée (RA), alimentée par l'intelligence artificielle (IA), qui permet aux clients d'obtenir le tapis de leurs rêves, et aux vendeurs de conclure une vente sans souci.

Les créateurs de tapis et les revendeurs peuvent ajouter leurs produits gratuitement sur la place de marché DressMyCrib

Les acheteurs peuvent charger des images de leur pièce sur le serveur sécurisé de DressMyCrib

Chaque tapis est automatiquement converti en RA, permettant aux acheteurs de découvrir les tapis disponibles et de voir comment ils s'intègreraient dans leur intérieur

Une fois que l'acheteur a choisi un tapis, il l'achète directement auprès du vendeur

DressMyCrib.com propose une nouvelle dimension commerciale pour les créateurs, les revendeurs et les acheteurs de tapis. Les consommateurs ne sont plus limités aux produits proposés sur Amazon, Etsy ou Wayfair. DressMyCrib ajoute chaque jour plus de 100 tapis sur la place de marché, créant ainsi le plus grand marché de tapis au monde.

La nouvelle place de marché a le potentiel de révolutionner l'achat en ligne d'articles d'ameublement. Les clients sont beaucoup moins susceptibles de renvoyer un tapis après l'avoir vu dans leur intérieur, minimisant ainsi le risque associé aux retours chronophages et coûteux, tant pour l'acheteur que le vendeur.

Giedrius Morkunas, fondateur de DressMyCrib, explique : « DressMyCrib permet aux créateurs et aux vendeurs de tapis d'ajouter leurs articles gratuitement sur notre place de marché, tandis que les clients peuvent voir ce que le tapis choisi donnera dans leur intérieur grâce aux technologies de RA et d'IA. Ainsi les acheteurs peuvent acheter avec confiance et les vendeurs peuvent vendre avec plus de certitude que jamais auparavant. Nous ouvrons véritablement le monde aux créateurs innovants et aux acheteurs exigeants. Les tapis ne sont qu'un début, car nous voulons que DressMyCrib devienne la première destination pour choisir un article de décoration intérieure dans le monde entier ».

À PROPOS DE DRESSMYCRIB :

DressMyCrib est la seule place de marché pour la décoration d'intérieur à présenter tous les produits en réalité augmentée. La solution DressMyCrib propose aux consommateurs une expérience d'achat unique en intégrant les technologies de réalité augmentée et d'intelligence artificielle, ce qui leur permet de visualiser leurs articles tels qu'ils se présenteraient dans leur propre intérieur.

CONTACT PRESSE :

Giedrius Morkunas

gm@dressmycrib.com

Europe : +37061011251



Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07af59c8-78ac-4c86-b3c9-751c19056c57