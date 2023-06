Selskabsmeddelelse nr. 16/2023

cBrain har indgået partnerskab og vundet første ordre i Rumænien





København, 30. juni 2023





Rumænien er i færd med at digitalisere den offentlige sektor. De rumænske myndigheder eftersøger i den forbindelse inspiration fra andre lande, herunder Danmark, som i følge United Nations er globalt førende indenfor offentlig digitalisering.

Som følge heraf har cBrain gennem flere år haft dialog med forskellige myndigheder og mulige samarbejdspartnere i Rumænien, herunder med besøg i Danmark. Dette er bl.a. sket i samarbejde med den danske ambassade i Bukarest.

I starten af året begyndte cBrain at samarbejde med et lokalt rumænsk konsulenthus, som har kontor i Bukarest. Målet er at tilbyde F2-baserede løsninger, som kan understøtte offentlige digitalisering i Rumænien.

Det er derfor glædeligt, at det nu er lykkedes at vinde den første ordre i Rumænien. Aftalen er baseret på et rumænsk offentligt udbud, som er gennemført i foråret. Der er tale om et EU-finansieret projekt under EUs recovery plan.

Den tilbudte F2-løsning vil have omkring 1.000 brugere, og løsningen skal understøtte kommunikation og sagsbehandling mellem indenrigsministeriet og 109 rumænske kommuner i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag.

cBrain leverer F2 standardsoftware, mens den rumænske partner vil stå for lokal tilpasning, herunder understøttelse af rumænsk sprog. Dette er muligt, fordi både tilpasning af funktioner og sprog kan ske gennem konfigurering i F2 uden at ændre i standardsoftwaren.

Samtidig kan tilpasning ske hurtigt og med en begrænset ressourceindsats, netop fordi tilpasning sker gennem konfigurering. Tilpasning kræver dermed ikke mange timer i forhold til programmering, hvilket giver en betydelig konkurrencefordel.

Aftalen er vigtig for cBrain, fordi den underbygger den internationale vækstplan, som er baseret på eksport af F2 standardsoftware og danske erfaringer.

Aftalen viser, at danske offentlige løsninger har eksportpotentiale, herunder specielt at cBrain har en konkurrencefordel ved at kunne tilbyde standardsoftware som alternativ til skræddersyede løsninger. Samtidig understøtter partneraftalen, at cBrain formår at eksekvere partnerstrategien, benævnt “F2 for Partnere”, som udgør det ene af de 3 grundlæggende elementer i cBrains 2025-strategi.









