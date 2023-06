Finnish English

Sisäpiiritieto 30.6.2023 klo 17.30

Sisäpiiritieto: KH Group myy omistuksensa logistiikkapalveluyhtiö Logistikaksessa

Osana strategista muutosmatkaansa KH Group Oyj on yhdessä muiden Logistikas Oy:n osakkeenomistajien kanssa tänään 30.6.2023 myynyt Logistikas Oy:n osakkeet ruotsalaiselle logistiikkayhtiölle Logent AB:lle. Kauppa allekirjoitettiin ja toteutettiin samanaikaisesti.

Osakekauppana toteutetun yrityskaupan velaton kauppahinta on 23,5 miljoonaa euroa. KH Groupin omistusosuus Logistikaksen osakkeista oli 66,5% ja osuus kauppahinnasta nettovelan ja myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen on noin 11,9 miljoonaa euroa sisältäen kauppahinnan osakkeista ja saamisista Logistikas Oy:ltä liittyen kaupan yhteydessä päätettyyn osingonjakoon ja pääomanpalautukseen. Lopullinen kauppahinta määräytyy Logistikas Oy:n 30.6.2023 taseen perusteella, ja mahdolliset kauppahinnan oikaisuerät maksetaan kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kaupan vaikutus KH Groupin tilikauden tulokseen on arviolta 4,8 miljoonaa euroa positiivinen. Myynnistä saadut varat tullaan käyttämään muun muassa emoyhtiön korollisten velkojen takaisinmaksuun sekä strategiamuutoksen vaatimiin panostuksiin.

Logistikas tarjoaa lähilogistiikan, sisälogistiikan ja paikallisvarastoinnin palveluita, logistiikan asiantuntijapalveluita sekä kokonaisvaltaisia hankintapalveluita. Yhtiö toimii Suomessa kymmenellä paikkakunnalla sekä omissa logistiikkakeskuksissa että asiakkaiden tiloissa vastaten sisälogistiikkatehtävistä. Logistikaksen tilikauden 2022 liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 2,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBITA) 1,9 miljoonaa euroa (1).

”KH Groupin omistuksessa Logistikaksen johto ja muu henkilöstö ovat tehneet erinomaista työtä palveluiden kehittämisessä ja verkoston maantieteellisessä laajentumisessa. Pohjoismaisena sopimuslogistiikan osaajana Logent tarjoaa vahvat edellytykset Logistikaksen liiketoiminnan jatkokehittämiselle. Haluamme kiittää Logistikaksen johtoa, henkilöstöä ja muita omistajia yhteisestä matkasta ja toivotamme menestystä myös tulevaisuudessa”, toteaa KH Groupin toimitusjohtaja Ville Nikulainen.

Logistikaksen myynti edustaa merkittävää askelta KH Groupin strategisella muutosmatkalla. Yhtiön tavoitteena on muuntua keskipitkällä aikavälillä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi.



”Logistikaksen myynti vapauttaa konsernin pääomia ja siten edesauttaa strategiamme mukaista keskittymistä maanrakennuskaluston liiketoimintaan”, kertoo KH Groupin sijoitusjohtaja Tommi Rötkin.

“Logistikas on liiketoimintaamme hienosti täydentävä yhtiö ja sillä on johtava markkina-asema Suomessa. Yritysosto tukee strategiaamme laajentua ja kasvaa Pohjois-Euroopassa. Jaamme Logistikaksen kanssa yhteiset arvot ja asiakaskeskeisen lähestymistavan. Yhtiö on onnistunut rakentamaan vakuuttavan aseman Suomessa, joka on liiketoiminnallemme tärkeä kasvumarkkina”, kommentoi Logent Groupin toimitusjohtaja Linda Aidanpää Baronnet.

1) Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia lukuja. EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot.

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Viisi liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.