Rackspace Technology kooperiert mit Google Cloud für Angebot von innovativen generativen KI-Diensten und -Lösungen mittels Nutzung der FAIR-Praxis

SAN ANTONIO, June 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, und Google Cloud haben heute eine bedeutende Erweiterung ihrer Partnerschaft bekanntgegeben. Die Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR™) für Google Cloud hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von generativen KI-Lösungen in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen.



„Diese Partnerschaft ist ein Multiplikator, um die pragmatische und sichere Anwendung generativer KI in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen“, so Srini Koushik, Rackspace CTO und Global Lead für FAIR. „Mit FAIR bauen Rackspace und Google Cloud auf unseren gemeinsamen Werten auf, den Kunden an die erste Stelle zu setzen, sich für Nachhaltigkeit und technologische Innovation zu engagieren, um unsere Angebote, Multicloud-Fähigkeiten und hochqualifizierten Cloud-Mitarbeiter mit den branchenführenden KI-Fähigkeiten von Google Cloud in Einklang zu bringen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, die wahre Macht der generativen KI auf sichere, verantwortungsvolle und menschenfreundliche Weise zu nutzen.“

„Generative KI hat das Potenzial, die Arbeitsweise von Unternehmen in jeder Branche grundlegend zu verbessern“, so Jim Anderson, Vice President NA Partners Ecosystem & Channels bei Google Cloud. „Mit der Einführung von FAIR für Google Cloud bietet Rackspace Unternehmen die nötige Expertise, um neue KI-Funktionen sicher, verantwortungsvoll und schnell einzusetzen.“

Die Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR)

FAIR for Google Cloud ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und pragmatischen Einsatz von KI-Technologien mit Google Cloud widmet. FAIR hat über 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren einzigartigen Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt. FAIR bietet drei einzigartige Dienstleistungen an, um die transformative Kraft der generativen KI zu nutzen:

FAIR Ideate : Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung.

: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. FAIR Incubate : Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten.

: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. FAIR Industrialize: Ein systematisches Bestreben, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren.



Als langjähriger Google Cloud-Kunde hat Rackspace FAIR genutzt, um Rackspace Intelligent Co-pilot for the Enterprise (Rackspace ICE™) zu implementieren. Rackspace ICE ist ein KI-Duett, das die Produktivität und Effektivität von Markteinführungsteams steigert. Es nutzt die Leistung der KI, um Routineaufgaben zu automatisieren, warme Leads zu identifizieren, relevante Daten und Inhalte zu veröffentlichen und kontextbezogene Echtzeitanalysen für hyperpersonalisierte Kundeninteraktionen bereitzustellen.

Rackspace nutzt FAIR auch zur Entwicklung von RITA™ (Rackspace's Intelligent Technology Assistant). RITA ist ein interaktiver Chatbot, der die neuesten Sprachmodelle verwendet, um IT-Serviceanfragen in Textform zu beantworten, Selbstbedienungsfunktionen für Anfragen zu verbessern, neue Hardware oder Software anzufordern, vergessene Passwörter zurückzusetzen und Fragen zu IT- und Sicherheitsrichtlinien zu beantworten. Darüber hinaus verknüpft die Lösung die Antwort mit den spezifischen Abschnitten der Quelldokumente zur Lösung. „Wenn wir RITA einsetzen, erwarten wir einen 80-prozentigen Rückgang der Tickets, was die Produktivität der Rackers erhöht und es uns ermöglicht, Talente in anderen IT-Bereichen einzusetzen“, so Scott Sanders, CIO von Rackspace Technology. „Noch besser ist, dass wir mit den neuesten Innovationen von Google die Sprachübersetzung und andere Interaktionsmodalitäten problemlos in unsere Lösungen integrieren können.“

