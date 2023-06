Rapala VMC Oyj antaa negatiivisen tulosvaroituksen: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason

English Finnish

RAPALA VMC OYJ, Sisäpiiritieto, 30.6.2023 klo 18.00 EEST

Rapala VMC Oyj (“Rapala VMC”) päivittää vuoden 2023 näkymiään. Vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoimattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) odotetaan jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.

Kannattavuus tulee jäämään merkittävästi alle edellisvuoden tason johtuen pitkittyneestä jälleenmyyjien ja tukkukaupan varastojen purkamisesta. Tämä on seurausta toimitusketjun pullonkauloista sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta, minkä vuoksi myynti laskee merkittävillä markkinoilla. Tulevan talvikauden ennakkomyynti on myös jäänyt alle odotusten. Konserni on aloittanut säästöohjelman vähentääkseen liikevaihdon laskun negatiivista vaikutusta. Muiden säästöohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden ohella Helsingin pääkonttorin uudelleenjärjestely saatettiin päätökseen kesäkuussa.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2023:

Rapala VMC -konserni odottaa vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2023 (annettu 10.2.2023):

Konserni odottaa koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) laskevan vuodesta 2022.

Tarkempi kuvaus yhtiön mahdollisista riskeistä ja epävarmuuksista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.rapalavmc.com ja 10.2.2023 julkistetun tilinpäätöstiedotteen Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät -osiosta.

RAPALA VMC OYJ

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 274 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 500 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com