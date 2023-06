English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 30.6.2023 KLO 19.00

Enento Group on päättänyt omien osakkeiden hankinnan

Enento tiedotti 24.4.2023, että Enento Group Oyj:n hallitus päätti käyttää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.

Omien osakkeiden hankinta alkoi 27.4.2023 ja se saatiin päätökseen 30.6.2023. Tämän jakson aikana Enento hankki yhteensä 240 000 omaa osaketta keskihintaan 18,9942 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Hankitut osakkeet mitätöidään.

Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 240 00 omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,0 % kaikista osakkeista.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Arto Paukku

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 050 469 5380

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.