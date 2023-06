Le CN publie le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2022

English French

MONTRÉAL, 30 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2022, qui décrit les performances de la Compagnie en matière de sécurité, d’environnement, de personnel, d’appui des collectivités et de gouvernance. Le rapport fait le point sur les progrès réalisés par le CN par rapport à ses objectifs de développement durable et sur l’importance qu’il accorde à l’intégration du développement durable dans tous les domaines de l’entreprise.



« Le développement durable est dans notre ADN et l’engagement responsable est au cœur de notre promesse de créer le chemin de fer de l’avenir. Pour nous, cela signifie servir les collectivités de manière durable et stimuler la croissance pour assurer la réussite de nos collectivités, de notre personnel et de nos clients. Dans le cadre de cet engagement, nous devons établir des objectifs ambitieux et assumer la responsabilité de notre performance. Le rapport d’aujourd’hui donne suite à notre promesse de produire des rapports transparents, clairs et comparables, alors que nous communiquons notre performance par rapport à nos cibles ESG. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN.



Voici les cibles clés du CN en ce qui concerne les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les progrès réalisés en 2022 :

Domaine Sujet Objectif Performance en 2022 Environnement











Émissions de GES







Réduction de l’intensité des émissions de GES des domaines 1 et 2 de 43 % d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019, et établissement d’un objectif de zéro émission nette pour 2050 en signant l’« Ambition commerciale pour 1,5 °C ». En 2022, le CN a réduit l’intensité de ses émissions de GES des domaines 1 et 2 de 2,0 % par rapport à 2021. Le CN a réalisé un progrès de 18 % vers son objectif de 2030. Réduction de l’intensité des émissions de GES du domaine 3 pour les activités liées au carburant et à l’énergie de 40 % d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. En 2022, le CN a réduit de 4,3 % l’intensité de ses émissions de GES du domaine 3 pour les activités liées au carburant et à l’énergie par rapport à 2021. La Compagnie a réalisé un progrès de 40 % vers son objectif de 2030. Déchets Détourner environ 95 % des déchets d’exploitation des décharges, annuellement. En 2022, le CN a détourné environ 94 % de ses déchets d’exploitation des décharges, atteignant presque sa cible annuelle. Biodiversité Planter 10 millions d’arbres d’ici 2030. En 2022, le CN a planté 114 000 arbres et a progressé de 77 % par rapport à son objectif pour 2030. Social







Sécurité du personnel Réduction de 55 % du taux de fréquence des blessures corporelles d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. En 2022, le CN a réduit de 19 % son taux de fréquence des blessures corporelles selon la FRA (Federal Railroad Administration) par rapport à 2021. Le CN a réalisé un progrès de 80 % vers son objectif de 2030. Sécurité de l’exploitation Réduction de 45 % du taux d’accidents de train d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. En 2022, le taux d’accidents de train du CN, basé sur la méthodologie de la FRA, a augmenté de 7 % par rapport à 2020. La Compagnie a réalisé un progrès de 26 % vers son objectif de 2030. Diversité des cadres supérieurs Atteindre et maintenir en poste une équipe de la haute direction composée d’au moins 30 % de femmes. À la fin de 2022, 6 des 30 postes de la haute direction (27 %) étaient occupés par des femmes. Le CN continue d’axer ses efforts sur l’augmentation de la diversité grâce à ses stratégies de planification de la relève. Gouvernance Diversité du Conseil Atteindre et maintenir un Conseil d’administration composé d’au moins 50 % de membres non cadres devant provenir de groupes sous-représentés, notamment la parité de genre. À la fin de 2022, 5 des 10 membres indépendants du Conseil d’administration (50 %) étaient des femmes. De plus, 20 % des membres indépendants actuels du Conseil font partie d’une minorité visible.



Pour obtenir le Supplément de données 2022 et des renseignements supplémentaires sur l’engagement du CN pour un avenir durable, consultez le site https://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/

